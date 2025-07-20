Бывший фрилансер редакции, снятый днем с рейса в аэропорту «Манас», после 18 часов вечера вышел с допроса.

«Клоопу» стало известно, что 20 июля в аэропорту «Манас» сотрудники ГКНБ задержали 19-летнего бывшего фрилансера издания Кутмана Каленова. Где он сейчас находится — неизвестно.

Каленов отправлялся в личную поездку на несколько дней, но его остановила погранслужба при прохождении паспортного контроля. Пограничники вызвали сотрудников ГКНБ.

Кутман Каленов будучи студентом проходил практику в «Клоопе», а после стажировки сотрудничал с изданием в качестве фрилансера.

Задержания журналистов «Клоопа»

28-29 мая в Бишкеке прошли массовые задержания бывших и действующих сотрудников «Клоопа», не только журналистов, но и, например, бухгалтеров. Среди задержанных были и их друзья не связанные с изданием.

Практически всех задержанных допрашивали без адвокатов, в их домах прошли обыски, изъяты компьютеры и телефоны.

Кроме того, сотрудники ГКНБ обыскали технический офис редакции, изъяли оборудование и все финансовые документы.

Всех задержанных, кроме двух операторов отпустили после допросов и извинений на камеру.

В СИЗО ГКНБ находятся оператор издания Александр Александров и бывший оператор «Клоопа» Жоомарт Дуулатов. Их обвиняют в соучастии к призывам к массовым беспорядкам.