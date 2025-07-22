Следствие по делу видеооператора «Клоопа» Александра Александрова и бывшего видеооператора издания Жоомарта Дуулатова завершено и материалы переданы в суд. Об этом в интервью «Азаттыку» сообщил адвокат Кайсын Абакиров.

Он добавил, что суд назначен на 5 августа. Дело будет рассматриваться в Первомайском райсуде Бишкека.

Сотрудники ГКНБ задержали Александрова и Дуулатова 28 мая по подозрению в «причастности к призывам к массовым беспорядкам». Силовики провели обыски в их домах, изъяли технику, а затем обоих увезли на допрос, после которого их водворили в ИВС. Допрос проходил без участия адвокатов, которых не допустили в здание ГКНБ. Это является нарушение Уголовно-процессуального кодекса. 30 мая Первомайский райсуд Бишкека постановил водворить их в СИЗО ГКНБ.

Также 28-29 мая в Оше и Бишкеке были задержаны еще трое действующих и бывших сотрудников «Клоопа», а также двое их друзей. Всех их допрашивали около шести часов без адвоката — это грубейшее нарушение УПК. Пятерых задержанных впоследствии отпустили.

Также следователи допросили бухгалтеров и офис-менеджера издания, а силовики обыскали технический офис редакции и изъяли оборудование и финансовые документы.

Затем, уже 20 июля в аэропорту «Манас» был задержан бывший фрилансер «Клоопа» Кутман Каленов. Впоследствии его увезли на допрос в ГКНБ, где его допрашивали без адвоката около пяти-шести часов, а затем отпустили.

Задержания и допросы действующих и бывших сотрудников «Клоопа» осудили правозащитники и ряд международных организаций, в том числе «Репортёры без границ» (RSF), Human Rights Watch и Комитет по защите журналистов (CPJ). Они призвали власти освободить задержанных и прекратить преследование «Клоопа» и его сотрудников.