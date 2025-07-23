Со строительством нового рынка на окраине Оша, куда вынуждают переехать торговцев рынка «Келечек», связан друг брата главы ГКНБ. Сам «Келечек», скорее всего, отберут и застроят: у Камчыбека Ташиева был конфликт с братом владельца.

Потери торговцам не возмещают, покупать места на новом рынке им не на что, а сам он неудобен для горожан. В итоге 1200 человек теряют годы труда и будущее своих детей. Они просят отменить или отсрочить переезд. Но большие люди уже вложились в этот проект и готовы разорить маленьких, чтобы он окупился.

Вещевой рынок «Келечек» появился на месте насосного завода в центре Оша в 2002-2003 годах. Сейчас здесь торгуют 1200 человек, рассказали «Клоопу» продавцы. Торговля идет, как на «Дордое», из морских контейнеров, поставленных в два этажа. На первом торговая точка, на втором — склад. Контейнеры владелец рынка продал торговцам в собственность, в среднем по $20-30 тысяч за двухэтажную пару, говорят они. За аренду земли под ними они официально платили владельцу рынка от 1,5 до 2,5 тысяч сомов в месяц.

Год назад, когда Центральный рынок в Оше накрыло селями, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил мэру Бакытбеку Жетигенову перенести рынок за два месяца, но потом Жетигенова сняли с поста. При новом мэре Женишбеке Токторбаеве строительство разделили на этапы: 2 тысячи торговых мест должны закончить до 1 июля 2025 года, а еще тысячу до 1 августа.

Новый рынок строят на улице Осмонова 62. Это бывшее поле села Кызыл-Кыштак. В 2023 году его присоединили к Ошу. В апреле этого года Земагентство передало его в бессрочное пользование мэрии. По проекту, опубликованному в феврале этого года, этот рынок должен занимать площадь 29,51 га.

Предполагалось, что туда переедет Центральный рынок, пострадавший от селей. Но весной 2025 года пошли слухи, что туда перенесут и «Келечек» которому сель никогда не угрожал. В мае Токторбаев заявил, что на новый рынок должны переехать сразу четыре базара — «Келечек», «Бексултан», «Кийм-кечек» в Оше и рынок стройматериалов в Шейит-Добо.

Переехать они должны были чуть ли не в один день, до 1 июля. Потом срок сместили на 15 июля, сообщили «Клоопу» торговцы. Мэр Оша говорит, что новый рынок официально откроют только после того, как туда переедут торговцы с «Келечека». 15 июля мэрия официально потребовала от торговцев покинуть рынок, предупредив об отключениях электричества и воды. Юридически это сомнительное требование: «Келечек» — частное предприятие, и земля под ним находится в частной собственности. Сейчас Токторбаев требует перенести рынок до 31 июля.

Из своего контейнера в центре — в чужой «курятник» на окраине

Торговцы переезжать не готовы. И называют убедительные причины.

На «Келечеке» у них — ряды собственных морских контейнеров с местами для хранения товара и пятиметровым проходом, куда, со слов торговцев, свободно пройдет пожарная машина. На новом рынке — четырехметровый проход и ряды одноэтажных боксов из тонкого металлопрофиля, обшитых хлипким ОСБ без утеплителя. Сами торговцы и журналист Ыдырыс Исаков, осмотрев эти боксы, сравнили их с «курятниками». Там негде хранить товар, там будет холодно зимой и жарко летом, и в случае пожара эти ряды вспыхнут как спичка, утверждают они. А в середине июля, когда в Оше начались дожди, выяснилось, что крыша сделана плохо и потоки воды заливают торговые места.

Компенсаций за потерянные места на «Келечеке», куда торговцы вложили десятки тысяч долларов, им никто не предлагает. При этом павильоны на новом рынке, сделанные из самых дешевых материалов, по словам предпринимателей, им предлагали выкупать сначала по $1 тыс за квадратный метр, а теперь по $1,5 тыс квадрат — как будто это квартира в Бишкеке. В итоге 12-метровый павильон из ОСБ обойдется в $18 тыс. Купить такие павильоны на новом рынке решились 1-2%, сообщили «Клоопу» представители «Келечека». По словам торговцев, у остальных нет на это денег.

«Келечек» хотят переселить на окраину под предлогом борьбы с пробками в центре города. Однако на старом рынке есть большая стоянка, которой хватает не только работникам и посетителям рынка, но и клиентам соседних офисов и магазинов, возражают торговцы. А к новому рынку ведет узкая двухполосная улица Осмонова, где машины уже сейчас стоят по два часа. После его открытия проехать там будет еще сложнее, опасаются они.

Торговцы уверены, что новый рынок останется без покупателей и по другим причинам. Ош насыщен магазинами шаговой доступности и супермаркетами, сетуют они, активно наступают маркетплейсы. Если за традиционными продуктами люди на окраину еще может и поедут, то за одеждой точно нет, говорят они.

Почти у всех торговцев есть семьи, для которых «Келечек» — главный источник дохода. Многие взяли кредиты по 5-7 млн сомов под закупку товара. В итоге переезд для них будет равносилен закрытию и разорению. Единственный выход — ехать «мыть полы» за границу, сокрушаются они. Главным образом, в Россию, где положение трудовых мигрантов из Центральной Азии с каждым годом ухудшается.

Предприниматели просят оставить «Келечек» на месте или притормозить переселение на 5 лет. Постановление горкенеша о желательном переносе рынка они надеются оспорить в суде. Мэр в качестве компромисса предложил торговцам выделить землю, чтобы они перенесли свои контейнеры туда. Торговцы отказались.

Ташиев против Туманова

Сейчас земля под рынком принадлежит ЗАО «Келечек» экс-директору Жалал-Абадской швейной фабрики Келдибеку Туманову. В 2001 году он выкупил насосный завод, построил на его месте рынок и сдал места в аренду торговцам.

У Камчыбека Ташиева давние трения с семьей Туманова. Есть признаки, что родные братья Келдибека Туманова, депутаты ЖК Кубанычбек и Токтогул Тумановы были близки к президенту Алмазбеку Атамбаеву, при котором Садыра Жапарова посадили в тюрьму, а Ташиева едва не посадили. Дочь Кубанычбека вела бизнес с молдавским олигархом Иланом Шором — Атамбаев летал на самолете его компании в Молдову и Россию. Ныне покойный Токтогул, которого Ташиев называл одним из самых богатых жителей Жалал-Абада, прошел в парламент в 2010 году от атамбаевской СДПК.

Весной 2015 года до выборов в парламент Ташиев с Токтогулом Тумановым ссорились, последний даже судился с «7 каналом», заявляя, что тот «очерняет» его по заказу Ташиева. Тогда же у Келдибека Туманова пытались отнять источник «Келечек» в айыле Барпы Сузакского района (малая родина Ташиевых), где он разливает знаменитую минералку «Жалал-Абад». Келдибек Туманов тогда подал в суд на депутатов. Оппоненты говорили, что на суд давит его брат Токтогул — в Жогорку Кенеше он тогда руководил Комитетом по судебно-правовым вопросам.

После прихода к власти, в 2024 году Камчыбек Ташиев демонстративно отобрал у Тумановых автобазу в Жалал-Абаде: якобы 30 лет назад ее, и еще две других изъятых в пользу государства базы, приватизировали незаконно. Эту автобазу отдали городу. Ведомство Ташиева тогда сообщило, что на месте одной из изъятых баз построят ипотечное жилье.

Теперь, видимо, настала очередь рынка.

«Келечек» приносят в жертву ГИК?

Торговцы не верят, что рынок хотят перенести на окраину для борьбы с пробками. Они подозревают, что на месте «Келечека» власти хотят построить торговый центр или жилые многоэтажки. Ведь сейчас он занимает 2,5 гектара дорогой земли в самом центре Оша, на пересечении улиц Навои и Масалиева.

Эта версия подтверждается. Но власти уверяют, что застроить рынок хочет сам Туманов. В июне, осматривая место под «Келечек» на новом рынке, глава кабмина Адылбек Касымалиев поинтересовался: «А что случилось с хозяином [старого] рынка?» — «Он говорит, что закроется и построит [там] дом», — ответил мэр Оша Женишбек Токторбаев. Судя по площади «Келечека», там появится не один дом.

По словам торговцев, чиновники ошской мэрии сообщили им, что территорию «Келечека» планируют отдать Государственной ипотечной компании (ГИК). Сейчас она активно застраивает Ош.

В ГИК «Клоопу» заявили, что о застройке территории рынка «Келечек» ничего не знают. Правда, там пока неохотно говорят и о застройке бывшего кирпичного завода на улице Мамырова, 86а. Хотя стройка там уже идет вовсю и государственные СМИ ее рекламируют. Завод принадлежал акционерам ОАО «Ош Ак-Таш», потом депутаты передали его землю ГИК.

Собеседники «Клоопа» в Оше полагают, что подрядчиками ГИК на «Келечеке» могут стать компании, связанные с мэром Женишбеком Токторбаевым. Они уже строили дома для ГИК. В мае президент Садыр Жапаров с гордостью сообщил, что ипотечный ЖК «Асман резиденс — 5» в Сузаке построил Токторбаев под контролем Ташиева. Компанию-подрядчика ни президент, ни подчиненная его Управделами ГИК не назвали.

Следы ведут к Ташиеву

На продаже новых павильонов торговцам с «Келечека» тоже хотят заработать близкие к власти бизнесмены. Один из них — депутат городского кенеша Оша Искакбек Майлиев.

Сегодня он единственный, кто выступает от лица инвесторов рынка публично. Но ведет себя этот молодой человек странно. По его словам, рынок строят на условиях государственно-частного партнерства, а потом передадут мэрии, оставив себе долю. При этом ни размера своей доли, ни себестоимости строительства инвестор Майлиев «не знает». Хотя это важно: торговцы считают, что цена метра здесь завышена в несколько раз.

У рынка есть еще «три или четыре» инвестора, говорит Майлиев, но имен не называет. Единственное имя, которое он произносит — Замирбек Толубаев. Это друг брата главы ГКНБ Шайырбека Ташиева и бизнес-партнер его сына, Элмирбека Кадыршаева. Толубаев был депутатом горкенеша в Жалал-Абаде, а после прихода Ташиева к власти плотно обосновался в горкенеше Оша и представляет там ташиевскую партию «Жаңы Кыргызстан».

Формального статуса у этого человека на рынке как будто нет. Но 21 мая он сопровождал мэра Оша на новом рынке и показывал ему на стенде, где что будет. На прямой вопрос журналиста Ыдырыса Исакова, является ли Толубаев инвестором рынка, Майлиев отвечает утвердительно. Видео с этим эпизодом не вошло в ролик Исакова: его снял кто-то из торговцев и выложил в группу, где общаются между собой сотни предпринимателей «Келечека».

По данным Минюста, Толубаеву принадлежит компания «Кыргыз Ордо Курулуш» со специализацией «Строительство жилых и нежилых зданий». А Майлиев в конце апреля основал фирму «К-Стракт» со специализацией «сдача собственной недвижимости в аренду».

Толубаев — не единственная связь Шайырбека Ташиева с рынками на юге страны. Еще один человек, которого с ним связывают — экс-депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу — стал хозяином базара в Ноокате, рассказывает в ролике, снятом торговцами, Ыдырыс Исаков. По его же словам, с семьей Ташиевых связан и базарком «Кара-Суу» Нурбек Эргешов.

Подведем короткий итог. Камчыбек Ташиев публично отбирает у брата своего давнего оппонента Туманова автобазу в Жалал-Абаде. И отдает одну из трех изъятых автобаз президентской ГИК — чьи объекты строят, в том числе, компании близкого к Ташиеву мэра Оша. Этот же мэр выдавливает частный рынок Туманова из центра Оша на окраину — чтобы на его месте построили «дом». Потери от переселения торговцам никто не компенсирует: лес рубят, щепки летят. А среди тех, кто зарабатывает на новом рынке, мы замечаем друга брата Ташиева. Видимо, это и есть борьба с коррупцией, о которой постоянно говорит нам глава ГКНБ.