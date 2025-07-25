Правозащитница Рита Карасартова (Рахман) заявила, что находится под стражей за оппозиционные взгляды. Об этом говорится в её письме, которое опубликовала дочь правозащитницы Касиет Мамырбай.

«Честно, я думала что сижу в СИЗО по делу Тилекмата Куренова, но, получив обвинительный акт в руки, поняла, что Тилекмата в моем деле нет. “За что же я тогда сижу в СИЗО?” — спросите вы. За то, что своими оппозиционными взглядами делаю все, чтобы власть в Кыргызстане постепенно пришла бы к смене. Само понимание, что власть должна сменяться приводит в ужас тех, кто стоит у власти», — написала Карасартова в своём письме из СИЗО 16 июля.

Также правозащитница обратила внимание на экспертов, которые помогают следствию. Именно экспертизы зачастую служат доказательством преступления в делах в отношении правозащитников, активистов, журналистов и граждан, выражающих критическое мнение в адрес властей.

«Когда надо кого-то посадить в тюрьму, важно найти этого человека [эксперта], а статья всегда найдется. Сначала были лингвисты, потом начали использовать политологов. Теперь, когда и те и другие говорят, что нет призывов [к массовым беспорядкам или смене власти], на помощь приходят психологи. Из публикаций в соцсетях находят и тесную связь, и призывы, и смыслы, и намерения к свержению власти», — написала она.

Ранее стало известно, что дело Карасартовой засекретили, а его рассмотрение в суде перенесли на неопределённый срок из-за смены судьи.

Риту Карасартову обвиняют в «пособничестве к массовым беспорядкам». Её задержали в середине апреля и с тех пор она находится под стражей.

Адвокат правозащитницы Жаныш Бараков сообщал ранее, что материалы, на которые ссылался следователь, не связаны с правозащитницей и не могли быть основанием для продления ее ареста.

Изначально правозащитница связывала своё задержание с опубликованным ею в Фейсбуке письмом активиста Тилекмата Куренова.

Ранее оппозиционный активист передал ей письмо к своим родным, попросив опубликовать его, если с ним что-то случится. Когда в апреле он перестал выходить на связь, Карасартова опубликовала письмо.

Самого Куренова задержали 19 апреля в ОАЭ и вывезли в Кыргызстан. Куренова подозревают в «совершении ряда тяжких преступлений, направленных против основ конституционного строя». При этом ГКНБ утверждает, что активист задержан за публикации в соцсетях. Позже решением суда Куренова поместили под стражу. Известно, что Куренов подавал обращение в ООН, чтобы его признали беженцем.