Первомайский райсуд Бишкека 25 июля вынес решение по делу основателя стройкомпании KG Group Имамидина Ташова.

Как сообщила его адвокат Асель Аргымбаева, Ташова приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Гособвинение запрашивало для него 15 лет колонии.

В интервью «Азаттыку» Аргымбаева рассказала, что обжалует решение райсуда в вышестоящей инстанции. Также она заявила, что во время рассмотрения дела в Первомайском райсуде большинство ходатайств стороны защиты были отклонены, на адвокатов оказывалось давление, а обстоятельства, связанные с пытками в отношении обвиняемого, не были учтены.

Имамидина Ташова задержали в конце апреля 2024 года. Тогда ему предъявили обвинения по статьям «Насильственный захват власти», «Публичные призывы к насильственному захвату власти» и «Незаконное пересечение государственной границы КР».

На бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве. По его словам, в конце 2023 года его якобы задержали неизвестные люди, представившиеся сотрудниками спецслужбы, и продержали в неволе восемь дней ему и близким в том числе тем, что отберут его компанию KG Group. Также он утверждал, что с него вымогали 100 млн сомов «в левый карман», помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

Уже находясь под стражей Ташов три раза пытался совершить суицид, заявлял о пытках и объявлял голодовки.

В конце октября прошлого года бизнесмен в СИЗО-1 порезал себе живот одноразовой бритвой. Тогда в ГКНБ заявили, что Ташов «целенаправленно готовился к суицидальным действиям в сговоре со своими близкими родственниками».

В декабре 2024 года Ташов во время заседания в Первомайском райсуде рассказал, что его пытали сотрудники ГКНБ и попытался порезать себе горло. Его доставили в больницу. В Минздраве отмечали, что состояние Ташова оценивается как «удовлетворительное» и его направили на амбулаторное лечение. После Ташова вернули в СИЗО-1. В спецслужбе в свою очередь отрицали обвинения в пытках.

Через несколько недель, в середине декабря Ташов снова пытался покончить с собой в СИЗО-1, порезав правую часть живота. В СИН говорили, что в камере нашли осколки зеркала.