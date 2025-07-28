Бизнесмен Имамидин Ташов в Первомайском районном суде Бишкека. 29 октября 2024 года.

Первомайский райсуд Бишкека 25 июля вынес решение по делу основателя стройкомпании KG Group Имамидина Ташова.

Как сообщила его адвокат Асель Аргымбаева, Ташова приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Гособвинение запрашивало для него 15 лет колонии.

В интервью «Азаттыку» Аргымбаева рассказала, что обжалует решение райсуда в вышестоящей инстанции. Также она заявила, что во время рассмотрения дела в Первомайском райсуде большинство ходатайств стороны защиты были отклонены, на адвокатов оказывалось давление, а обстоятельства, связанные с пытками в отношении обвиняемого, не были учтены.

Имамидина Ташова задержали в конце апреля 2024 года. Тогда ему предъявили обвинения по статьям «Насильственный захват власти», «Публичные призывы к насильственному захвату власти» и «Незаконное пересечение государственной границы КР».

На бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве. По его словам, в конце 2023 года его якобы задержали неизвестные люди, представившиеся сотрудниками спецслужбы, и продержали в неволе восемь дней ему и близким в том числе тем, что отберут его компанию KG Group. Также он утверждал, что с него вымогали 100 млн сомов «в левый карман», помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве. 

Уже находясь под стражей Ташов три раза пытался совершить суицид, заявлял о пытках и объявлял голодовки. 

В конце октября прошлого года бизнесмен в СИЗО-1 порезал себе живот одноразовой бритвой. Тогда в ГКНБ заявили, что Ташов «целенаправленно готовился к суицидальным действиям в сговоре со своими близкими родственниками».

В декабре 2024 года Ташов во время заседания в Первомайском райсуде рассказал, что его пытали сотрудники ГКНБ и попытался порезать себе горло. Его доставили в больницу. В Минздраве отмечали, что состояние Ташова оценивается как «удовлетворительное» и его направили на амбулаторное лечение. После Ташова вернули в СИЗО-1. В спецслужбе в свою очередь отрицали обвинения в пытках.

Через несколько недель, в середине декабря Ташов снова пытался покончить с собой в СИЗО-1, порезав правую часть живота. В СИН говорили, что в камере нашли осколки зеркала.

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