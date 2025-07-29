Президент Садыр Жапаров подписал указ «О неотложных мерах по организации эффективного управления государственными компаниями и развитию цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры КР».

Согласно указу, с 15 августа по 14 августа 2026 года вводится полная государственная монополия на поставку и предоставление международного интернет-трафика. Эксклюзивное право на это получит ОсОО «ЭлКат», которое недавно перешло в собственность государства. Также компания получает право на пропуск международного транзита интернет-трафика по территории Кыргызстана.



Операторов связи и передачи данных, которые поставляют или проводят через Кыргызстан международный интернет-трафик, обязали в течение двух месяцев передать компании «ЭлКат» все свои действующие договоры на покупку этого трафика «для формирования условий сотрудничества».

Также «ЭлКат» передадут всю долю участия уставного капитала интернет-провайдера «Акнет».

В пресс-службе президента отметили, что все эти меры направлены на «организацию эффективного управления, создание условий для дальнейшего совершенствования цифровой трансформации с учетом постоянных технологических изменений и повышения эффективности деятельности некоторых компаний с госдолей».

Как «ЭлКат» перешёл государству

Компания «ЭлКат» — один из старейших и крупнейших интернет-провайдеров в Кыргызстане. Она была основана в 1994 году. 51% компании принадлежали Управления делами президента КР, а 49% — ОсОО «Центр компьютерных технологий».

На сайте компании указано, что они являются «надежным и опытным партнером в сфере телекоммуникационных услуг» и обладают собственной оптоволоконной сетью передачи данных на территории Кыргызстана.

В феврале этого года стало известно, что сотрудники ГКНБ провели обыски в офисе компании и задержали гендиректора «ЭлКат» Уланбека Толубаева, а также ее учредителей — Зикирали Кенжебаева и Сергея Шмелева.

В ГКНБ тогда сообщили, что расследуют уголовное дело по факту незаконного вывода в частную собственность доли государства в «ЭлКат». По данным спецслужбы, в период с 2006 по 2007 год злоумышленники, используя свои должностные полномочия и коррупционные связи во властных структурах, добились вынесения незаконных судебных решений, которыми вывели Управделами президента из состава участников ОсОО «ЭлКат» без выплаты какой-либо компенсации.

Уже в марте глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков объявил, что компания перешла в собственность государства на основании показаний Алексея Ширшова, имя которого ранее ассоциировалось в основном с коррупцией в сфере энергетики. По его словам, «ЭлКат» все эти годы принадлежала «людям Максима Бакиева».

«В 2007 году бывшими сотрудниками Управделами президента Зикирали Кенжебаевым, Сергеем Шмелевым, Константином Левинцем и Михаилом Дудиным в сговоре с Максимом Бакиевым Управделами президента незаконными судебными решениями было исключено из состава учредителей “ЭлКат” и компания перешла в руки вышеупомянутых людей Максима Бакиева. С тех пор компания “ЭлКат”, активы которой оцениваются в $65-70 млн (6 млрд сомов), работала под контролем Максима Бакиева, а не государства. Даже после смены власти в 2010 году Временное правительство не предприняло попыток вернуть “ЭлКат” государству. Факт, связанный с “ЭлКатом”, всплыл только после показаний Алексея Ширшова», — заявил он.

4 июля генпрокуратура сообщила, что «ЭлКат» полностью перешёл в собственность государства.

Максим Бакиев — сын свергнутого президента Курманбека Бакиева. После апрельской революции 2010 года его обвинили в финансовых махинациях и заочно осудили на 25 лет. В 2023 году суд определил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.