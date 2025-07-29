Президент Садыр Жапаров подписал закон «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет пространстве КР». Об этом 28 июля сообщила пресс-служба главы государства.

Закон был принят Жогорку Кеңешем 25 июня. Им вводится запрет на распространение контента, содержащего элементы порнографического характера, в интернет-пространстве Кыргызстана. Также будет создан реестр заблокированных сайтов, содержащих элементы порнографического характера.

Блокировать порнографический контент будут на уровне интернет-провайдеров. Так, согласно закону, Минкультуры, в случае обнаружения порнографического контента, принимает решение о блокировке сайта или его отдельной страницы на два месяца. Интернет-провайдеры будут обязаны исполнить это решение и заблокировать доступ к сайту или странице. В случае нарушения им грозит штраф.

Также, согласно документу, каждый гражданин может обратиться в уполномоченный госорган и попросить принять меры по пресечению дальнейшего распространения порнографического контента.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Этот закон инициировала группа депутатов, которые отмечали, что цель закона — «защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности». По их мнению, из-за порнографического контента на общедоступных сайтах происходит «разложение духовно-нравственной, моральной и этической формы сознания людей».



«Мы создаем возможность для блокировки таких безнравственных вещей, которые не сочетаются с нашими народными ценностями и могут навредить будущему поколению страны. Я понимаю, что мы не сможем заблокировать все подобные сайты за один день, но это первый шаг», — говорил ранее один из инициаторов закона Марлен Маматалиев.

Против принятия закона голосовал депутат Дастан Бекешев. Он отмечал, что запрет легко можно обойти с помощью VPN, а «государство не должно быть папой и мамой для дееспособных взрослых людей, которые способны сами разобраться что им полезно, а что вредно».

По его словам, определением того, что является порнографией будут заниматься чиновники в Министерстве культуры. Это ведомство неоднократно обращалось в суд, чтобы заблокировать сайты различных медиа по так называемому закону о фейках. Сайт «Клоопа» заблокирован в Кыргызстане по этой процедуре.

«Цензура даже плохого приводит и уже привела к еще большей цензуре», — написал Бекешев.

В действующем законодательстве Кыргызстана запрещается ввоз, изготовление и пропаганда порнографии.