Это пожелание бывшего сотрудника передала редакции его жена, которая получила от него письмо из СИЗО.

«К[…] , выйди как-нибудь на руководство “Клоопа” и скажи, чтобы перестали таранить, мол все такие плохие. Мне только хуже будет, все затянется. Я не хочу иметь ничего общего с этой организацией», — говорится в письме, написанном от руки.

Сотрудники ГКНБ задержали Александрова и еще одного бывшего оператора издани Жоомарта Дуулатова 28 мая по подозрению в «причастности к призывам к массовым беспорядкам». Силовики провели обыски в их домах, изъяли технику, а затем обоих увезли на допрос, после которого их водворили в ИВС. Допрос проходил без участия адвокатов, которых не допустили в здание ГКНБ.

30 мая Первомайский райсуд Бишкека постановил взять молодых людей под стражу и содержать в СИЗО ГКНБ до 21 июля. Адвокат Александра Александрова Кайсын Абакиров 17 июня сообщал, что не может получить доступ к своему подзащитному из-за ремонта в новом СИЗО ГКНБ. Он обращался к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой обеспечить беспрепятственный доступ адвокатов к своему подзащитному. Через некоторое время адвокату удалось встретиться с Александром Александровым.

Абакиров также обращался к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ с просьбой отпустить Александрова, так как он полностью сотрудничает со следствием и судом, не имея возможности влиять на ход процесса.

«С момента его задержания его семья испытывает тяжелейшие моральные и эмоциональные трудности. […] Он не участвовал в планировании, не определял редакционную политику, не принимал решений о публикации материалов от имени редакции и не выступал в публичном пространстве как журналист. Также отмечаем, что Александров — рядовой гражданин нашей республики и никакого отношения к учредителям ОФ «Клооп Медиа – Коомар Медиа», а также к Болоту Темирову, которые находятся за рубежом, не имеет и работал в данной организации только по трудовому контракту», — говорилось в обращении.

Кроме Александрова и Дуулатова, 28-29 мая в Оше и Бишкеке были задержаны еще четверо действующих и бывших сотрудников «Клоопа», а также двое их друзей. Всех их допрашивали около шести часов без адвоката — это грубейшее нарушение УПК. Их отпустили после того, как они принесли извинения на камеру.



Кроме того, обыскам и допросам подверглись офис-менеджер и бухгалтеры издания. Технический офис «Клоопа» обыскали и изъяли оборудование и все финансовые документы.



20 июля в аэропорту «Манас» задержали бывшего фрилансера «Клоопа», который направлялся в личную поездку. Его увезли в ГКНБ и допрашивали несколько часов без адвоката, а затем отпустили.



Задержания и допросы действующих и бывших сотрудников «Клоопа» осудили правозащитники и ряд международных организаций, в том числе «Репортёры без границ» (RSF), Human Rights Watch и Комитет по защите журналистов (CPJ). Они призвали власти освободить задержанных и прекратить преследование «Клоопа» и его сотрудников.