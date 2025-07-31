Утром 31 июля в мэрии Оша сообщили, что часть торговцев ошского рынка «Келечек» готова к переезду на новый муниципальный рынок города, построенный на окраине города. По их информации, ко второй половине дня 150 торговцев получили торговые места.

При этом, прошедшую ночь многие торговцы провели на территории рынка «Келечек» — они отказывались переезжать на новый рынок. Они настаивают, что их вынуждают переехать на новый рынок — 30 июля власти города отключили на рынке «Келечек» электричество и воду.

Торговцы записали несколько обращений к руководству страны с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, услышьте наш голос. Мы оказались в очень трудной ситуации. Живём ли мы в правовом государстве? Зачем нас выгоняют с нашей земли, несмотря на “красные книжки”? Сегодня без решения суда нас выгоняют», — говорит в обращении одна из торговцев.

В это время у рынка стояли милиционеры и несколько единиц спецтехники.

30 июля к торговцам «Келечека» пришёл мэр города Женишбек Токторбаев и сообщил, что перенос рынка на новый базар начнут 31 июля. По его словам, около 400 торговцев, которые арендуют жилье, получат места бесплатно. Однако это заявление не устроило торговцев — ведь на рынке работают более тысячи человек. Мэр отвечать на вопросы торговцев не стал и покинул рынок.

Новый муниципальный рынок Оша построили недавно. Он находится на окраине города. Предполагалось, что туда переедет Центральный рынок, пострадавший от селей в прошлом году. Но позже власти города решили перенести туда и рынок «Келечек» под предлогом борьбы с пробками в центре Оша. Также на новый базар планируется перенести рынки «Бексултан», «Кийм-кечек» и рынок стройматериалов в Шейит-Добо.

Торговцы «Келечека» неоднократно выступали против переезда, отмечая, что условия на новом рынке значительно хуже: узкие проходы, некачественные павильоны без утепления и складов. Также, по их словам, им предлагали выкупать торговые места по $1,5 тысячи за квадрат.

«Клооп» в своём недавнем материале выяснил, что со строительством нового рынка на окраине Оша связан депутат горкенеша Оша Замирбек Толубаев. Он — друг Шайырбека Ташиева, брата главы ГКНБ и близкого друга президента Камчыбека Ташиева. Также Толубаев является бизнес-партнером сына Шайырбека Ташиева Элмирбека Кадыршаева.

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