Телеканал «Апрель» стал недоступен на платформе YouTube. При попытке перейти на страницу выводится сообщение о том, что «этот канал недоступен».

При этом страницы «Апреля» в телеграме, инстаграме и фейсбуке все еще доступны, но не обновлялись с конца июня.



Ранее Октябрьский райсуд Бишкека постановил ликвидировать юридическое лицо телеканала ОсОО «Апрель-ТВ» и обязал заблокировать или удалить все аккаунты редакции в социальных сетях.

До решения суда редакция «Апреля» сообщала, что они будут исполнять решение суда — «каким бы оно ни было». Уже после этого заявления ГКНБ вызвал на допрос порядка десяти бывших и действующих сотрудников телеканала.

Иск против «Апреля» подала прокуратура Октябрьского района Бишкека. Они требовали ликвидировать юрлицо телеканала. прекратить деятельность «Апрель» в соцсетях и аннулировать его разрешение на вещание. Основанием для иска стало расследование, проведенное ГКНБ.

К делу были приложены мнения экспертов, которые осуждали ведущих телеканала за мимику и экспрессивность. Двое экспертов, участвовавших на суде против «Апреля», ранее выступали в деле о ликвидации одного из юрлиц «Клоопа».



«Негативное наслоение отрицательной информации сопровождающейся сарказмом, насмешками, видео коллажем, экспрессивной речью и мимикой ведущих телеканала “Апрель-ТВ” ведет к восприятию действующей власти Кыргызстана в искаженном свете, подрывает авторитет власти, вызывает недоверие, подозрительность у людей, которые смотрят данные новости», — говорилось в иске прокуратуры.