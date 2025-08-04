Власти города Ош решили выделить участок земли для торговцев вещевого базара «Келечек» под новый рынок. Об этом 4 августа сообщил мэр Жеңишбек Токторбаев на встрече с торговцами «Келечека».

Новый рынок будет расположен рядом с еще одним новым рынком «Жибек жолу» на окраине города, куда хотели переселить торговцев с «Келечека». По словам Токторбаева, власти города помогут торговцам перевезти их контейнеры на новое место и проведут необходимые коммуникации: воду, канализацию и электричество.

«Три месяца назад мы говорили: построим рынок “Жибек жолу”, переезжайте. Вы тогда не согласились. А теперь согласились. Будет построен новый рынок. Ваши контейнеры перевезём и установим. Спереди построим ряд капитальных строений, а сзади поставим ваши контейнеры. Сделаем ряды так, как сейчас стоят [на рынке “Келечек”], чтобы потом не было конфликтов. Это будет муниципальный рынок — вы будете платить мэрии арендную плату за землю и оплачивать патент», — сообщил он.

По его словам, работы на новом рынке планируют завершить в течение 15-20 дней. До постройки нового рынка торговцы могут работать на рынке «Келечек», отметил мэр и пообещал возобновить подачу воды и электричества.

«Ваши обращения дошли до президента и главы ГКНБ. Они мне дали поручение и попросили вас не обижать. Мы создадим условия и будете также работать, как до этого было в “Келечеке”», — сказал он.

Новый рынок Оша построили недавно. Он находится на окраине города. Предполагалось, что туда переедет Центральный рынок, пострадавший от селей в прошлом году. Но позже власти города решили перенести туда и рынок «Келечек» под предлогом борьбы с пробками в центре Оша. Также на новый базар планируется перенести рынки «Бексултан», «Бостон» (шоколадный рынок), «Кийм-кече» и рынок стройматериалов в Шейит-Добо.

Торговцы «Келечека» неоднократно выступали против переезда, отмечая, что условия на новом рынке значительно хуже: узкие проходы, некачественные павильоны без утепления и складов. Также, по их словам, им предлагали выкупать торговые места по $1,5 тысячи за квадрат.

В конце июня ситуация накалилась: торговцы говорили, что их вынуждают переехать на новый рынок — 30 июля власти города отключили на «Келечеке» электричество и воду, а у рынка собрались милиционеры и несколько единиц спецтехники. Тогда торговцы две ночи провели на рынке без воды и света и записали несколько обращений к руководству страны с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

«Клооп» в своём недавнем материале выяснил, что со строительством нового рынка на окраине Оша связан депутат горкенеша Оша Замирбек Толубаев. Он — друг Шаирбека Ташиева, брата главы ГКНБ и близкого друга президента Камчыбека Ташиева. Также Толубаев является бизнес-партнером сына Шаирбека Ташиева Элмирбека Кадыршаева.

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