В Первомайском райсуде Бишкека 5 августа прошло первое заседание по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам. Фигурантами по этому делу (статья 40 и статья 278 часть 3 УК КР) теперь проходят четыре бывших сотрудника «Клоопа»: видеооператоры Александр Александров и Жоомарт Дуулатов, а также два бухгалтера.

Как пишет «Азаттык», на заседании гособвинитель зачитал обвинения.

По данным «Арча Медиа», прокурор заявил, что журналистские материалы, сделанные в сотрудничестве с Темиров Live, якобы «искажали информацию и подстрекали к смене власти».

Также была проведена лингвистическая экспертиза материалов, которая якобы указала на «негативную окраску в адрес власти» и признаки «призывов к беспорядкам».

Также на заседании адвокат Александрова Кайсын Абакиров попросил суд отпустить его подзащитного под домашний арест. Он отметил, что Александров кормилец в семье и у него есть кредит, взятый в одном из банков.

Суд не удовлетворил ходатайство адвоката и оставил Александрова под стражей. Следующее заседание по делу назначено на 1 сентября на 15:00.

Аресты журналистов

Сотрудники ГКНБ задержали Александрова и Дуулатова 28 мая по подозрению в «причастности к призывам к массовым беспорядкам». Силовики провели обыски в их домах, изъяли технику, а затем обоих увезли на допрос, после которого их водворили в ИВС. Допрос проходил без участия адвокатов, которых не допустили в здание ГКНБ. Это является нарушением Уголовно-процессуального кодекса. 30 мая Первомайский райсуд Бишкека постановил водворить их в СИЗО ГКНБ.

Также 28-29 мая в Оше и Бишкеке были задержаны еще четверо действующих и бывших сотрудников «Клоопа», а также двое их друзей. Всех их допрашивали около шести часов без адвоката — это грубейшее нарушение УПК. Их отпустили после того, как они принесли извинения на камеру.

Кроме того, следователи допросили бухгалтеров и офис-менеджера издания, а силовики обыскали технический офис редакции и изъяли оборудование и финансовые документы.

Затем, уже 20 июля в аэропорту «Манас» был задержан бывший фрилансер «Клоопа» Кутман Каленов. Впоследствии его увезли на допрос в ГКНБ, где его допрашивали без адвоката около пяти-шести часов, а затем отпустили.

Задержания и допросы действующих и бывших сотрудников «Клоопа» осудили правозащитники и ряд международных организаций, в том числе «Репортёры без границ» (RSF), Human Rights Watch и Комитет по защите журналистов (CPJ). Они призвали власти освободить задержанных и прекратить преследование «Клоопа» и его сотрудников.