В Жогорку Кенеш в начале июля поступил законопроект, вносящий изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. Большая часть поправок касается возвращения института рецидива преступлений — повторное преступление, которое совершил человек, имеющий судимость.

Однако у юристов вызвали беспокойство, как минимум две поправки.

Они опасаются, что, если документ примут в нынешнем виде, то это может привести к вольным трактованиям закона и злоупотреблению властью.

Что за изменения?

Законопроект разработала и вынесла на общественное обсуждение администрация президента 8 апреля 2024 года.

Однако внимание общественности привлекла предлагаемое изменение в статью 18 Уголовного кодекса («Понятие преступления») — это одна из фундаментальных статей, которая определяет, что вообще считается преступлением, а что — нет.

Сейчас она состоит из двух частей и звучит так:

Преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие). Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Законопроектом же предлагается дополнить вторую часть такой формулировкой: «а также деяние (действие или бездействие), совершенное в целях защиты суверенитета государства, конституционного строя, национальной, экологической, экономической, информационной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод граждан».

В связи с этим такое же изменение предлагается в статья 50 УК КР (Исполнение закона, приказа (распоряжения), обязанностей по должности).

«Не является преступлением причинение вреда при правомерном исполнении лицом закона, приказа (распоряжения), а равно обязанностей, предусмотренных его должностью, а также деяние (действие или бездействие), совершенное в целях защиты суверенитета государства, конституционного строя, национальной, экологической, экономической, информационной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод граждан» — предлагаемое изменение выделено жирным шрифтом.

Также предлагается внести изменение в статью 27 УПК КР («Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство»).

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению:

3) за правомерностью деяния, причинившего вред, в силу уголовного закона: необходимая оборона; крайняя необходимость; физическое или психическое принуждение; задержание лица, совершившего преступление; исполнение закона, приказа (распоряжения), обязанностей по должности и правомерное деяние, совершенное в интересах государственного строя, безопасности общества, защиты прав и свобод граждан; обоснованный риск; выполнение специального задания.

Разработчики законопроекта отмечали, что он «направлен на возвращение института рецидива преступлений в рамках проводимой государством политики по непримиримой борьбе с организованной преступностью и ее окончательному искоренению». Других обоснований и аргументов, раскрывающих необходимость этой поправки, в справке-обоснования не представлено.

Критика

На этот законопроект обратил внимание депутат Дастан Бекешев.

«Гениально! […] То есть, сотруднику органа даётся мощное право оправдаться в случае совершения преступления. В законопроекте много интересного. Ради простых, но не для простых», — написал он на своей странице в Фейсбуке.

С точкой зрения нардепа согласен и адвокат Нурбек Токтакунов. По его словам, в нынешнем виде «“новаторские” изменения в Уголовный кодекс снимают ответственность с сотрудников правоохранительных органов за совершение преступлений в случае если они были совершены с разными благими целями борьбы с преступностью, обеспечения безопасности и прочее».

«Если в борьбе с преступностью не хватает меткости, ловкости, точности, оперативности и самоотверженности, тогда действительно им нужен мандат на преступление», — считает он.

Независимая юристка Таттуубүбү Эргешбаева обратила внимание на размытость предлагаемой формулировки, которая может привести к избирательному толкованию закона.

«Такая формулировка предоставляет правоприменителям неограниченное усмотрение и допускает избирательное толкование. Оценочные категории вроде “нравственность”, “информационная безопасность” и “экономическая безопасность” не имеют легального определения и потому могут быть использованы для оправдания действий, нарушающих принципы законности и равенства», — подчеркнула она.

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова в свою очередь говорит, что эксперты организации «сделали разгромный анализ» этого законопроекта и отправили свои замечания, но их не учли.



Действительно на портале общественного обсуждения от «Адилет» 30 апреля 2024 года был отправлен файл с предложениями и замечаниями к законопроекту. Сейчас файл недоступен. На сайте правовой клиники этот анализ найти не удалось.

По мнению Джакуповой, в нынешней формулировке «норма освобождает от ответственности чиновников» и является «прямой коррупционной мерой».

Депутат Бекешев в разговоре с «Азаттыком» допустил, что во время рассмотрения законопроекта депутаты могут отклонить эту норму.

«Этот законопроект нужно рассматривать очень внимательно. […] Если норму примут в такой редакции, то […] у государственных служащих, у правоохранительных органов появится слишком много полномочий. Посмотрим осенью. Думаю, депутаты тоже это учтут и отклонят такую норму. Потому что она не соответствует и инвестиционному климату», — отметил он.

Сейчас депутаты Жогорку Кенеша на каникулах и вернутся к работе осенью.