Бывшего главу Савайского айыл окмоту Ошской области Мунарбека Сайпидинова 7 августа доставили в Кыргызстан из России.

Как сообщили в пресс-службе МВД, он подозревается в коррупции по делу о незаконной передаче в частную собственность земельных участков, принадлежащих государству.

По данным ведомства, Сайпидинов с 2014 года по настоящее время совместно с отдельными должностными лицами Савайского айыл окмоту, сотрудниками Госагентства по земельным ресурсам, а также частными лицами незаконно снял с госучета социально значимые участки и объекты, причинив государству крупный ущерб.



Вчера, 6 августа Сайпидинов опубликовал на своей странице в инстаграме видеообращение. В нём он сообщил, что его задержали в Новосибирске и заявил о причастности к этому бывшего замглавы Таможни Райымбека Матраимова. Сайпидинов является его өкүл бала (посаженый сын).

«Я считаю, что это [задержание] часть действий, предпринимаемых против меня Райымбеком Матраимовым. Дело в том, что мне известны многие из его скрытых дел — в том числе факты, связанные со смертью Айеркена Саймаити, журналиста Улана Эгизбаева, а также другие незаконные действия. По моему убеждению, Райымбек Матраимов стремится устранить меня, чтобы эти сведения не стали достоянием общественности», — заявил он.

Также Сайпидинов заявил, что «не верит сотрудниками милиции, так как в органах внутренних дел работают люди, связанные с Матраимовым». Он обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять его дело под личный контроль и сказал, что «готов сотрудничать со следствием, давать показания и раскрыть всю правду».

Ни ГКНБ, ни сам Ташиев не комментировали обращение Сайпидинова. Также не было публичной реакции со стороны Райымбека Матраимова.

Мунарбек Сайпидинов пробыл на должности главы Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района с 2016 по 2020 годы. Он запомнился тем, что вывесил фотографию Матраимова в рабочем кабинете. А его видео, снятые во время отдыха в Дубаи, широко обсуждались в соцсетях.

На парламентских выборах 2020 года он баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывали с Матраимовыми. Через год, на парламентских выборах 2021 года он пытался баллотироваться в Жогорку Кенеш от партии «Азаттык», но ЦИК исключил его из списка кандидатов на основании его же заявления.