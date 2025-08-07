Президент Садыр Жапаров подписал новый закон «О средствах массовой информации».

Как отметили в пресс-службе главы государства, «целью закона является совершенствование законодательства в области средств массовой информации, направленное на создание условий для развития независимых, конкурентоспособных и ответственных».

Согласно закону, Минюст создаст реестр СМИ — в этой базе данных будут сведения о зарегистрированных и прекративших деятельность СМИ. При этом сама регистрация станет обязательной. Государственную регистрацию должны пройти не только традиционные СМИ, но и интернет-платформы, включая сайты и блоги (в законе они называются сетевыми изданиями).

Порядок же регистрации, перерегистрации и отказа в регистрации СМИ будет устанавливаться Кабмином отдельным положением. То есть, именно правительство будет решать какое СМИ будет работать, а какое — нет.

Само требование об обязательной регистрации внесли в закон практически в последний момент. До это в парламенте рассматривался «компромиссный» вариант закона, который разрабатывался несколько лет совместно с медиасообществом и юристами. В этом варианте регистрация СМИ была добровольной.

Ранее Комитет по защите журналистов (CPJ) обратился к президенту Садыру Жапарову с призывом наложить вето на новый закон о СМИ. Правозащитники отмечали, что «учитывая беспрецедентное подавление СМИ в Кыргызстане новый закон о средствах массовой информации является опасным и справедливо вызывает глубокую обеспокоенность прессы».

Атака на свободу слова

До закона о СМИ парламент принял несколько норм и законов, которые направлены на регулирование интернета. К примеру, были приняты поправки, которые предусматривают серьезные штрафы за клевету, оскорбления и ложную информацию в интернете.

Также был принят закон о защите детей от вредной информации, который предусматривает штрафы за ее распространение в СМИ и интернете. Кроме информации, которая может побудить к насилию, самоубийству, употреблению вредных веществ, нельзя распространять информацию, которая отрицает семейные ценности, пропагандирует «нетрадиционные сексуальные отношения» и формирует неуважение к родителям или другим членам семьи.

В Кыргызстане уже заблокирован ТикТок под предлогом того, что контент оттуда вредит здоровью детей, а также депутаты приняли закон о запрете порносайтов, потому что такие «безнравственные вещи не сочетаются с нашими народными ценностями и могут навредить будущему поколению страны».

А 15 августа 2025 года власти страны и вовсе ввели на год госмонополию на международный интернет-трафик.

Кроме регулирования интернета власти страны оказывают давление на независимые издания через блокировки сайтов, судебные разбирательства, обыски, допросы, аресты и уголовное преследование журналистов.

Кыргызстан в последние несколько лет спускается все ниже в различных рейтингах международных организаций, посвященных свободе слова и правам человека.