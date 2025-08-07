С 6 августа власти Бишкека сносят незаконные постройки на 172-контуре, расположенном в жилмассиве Көк-Жар. Сами хозяева домов выступают против и пытались не допустить снос — устроили митинг и перекрыли дорогу. Они требовали, чтобы к ним вышел президент Садыр Жапаров.

В УВД Октябрьского района Бишкека сообщили, что по факту перекрытия дороги возбуждено уголовное дело по статье 279 УК КР («Незаконное перекрытие дорог»). В милиции добавили, что за незаконное перекрытие дорог законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы от одного до пяти лет.

Милиция задержала пять человек, самому старшему из которых 60 лет, а младшему — 26. Также за неповиновение законному требованию сотрудника милиции в отношении 17 граждан составили протокол.

Ранее в мэрии Бишкека сообщили, что в Көк-Жаре сносятся незаконные объекты, построенные после декабря 2021 года. По словам мэра Айбека Джунушалиева, сейчас сносятся хозяйственные объекты, такие как цеха, магазины, автосервисы.

«Земельная амнистия распространяется только на жилые дома, построенные до декабря 2021 года. На сегодняшний день в этом районе имеется 209 завершенных жилых домов, возведенных после указанной даты. Владельцам этих домов предлагается добровольно привести участки в соответствие с их целевым назначением. Всего в Көк-Жаре насчитывается 84,5 гектара самовольно занятых земель. В первую очередь, мы сносим хозяйственные объекты, не являющиеся жильем», — сказал мэр.

Сами жители говорят, что им некуда идти, а участки они не захватывали, а покупали. Они обратились к президенту с просьбой обратить внимание на их проблему.