Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев объявил о достигнутом компромиссе с владельцами домов в парке Ататюрк — строения сносить не будут, а их владельцы перечислят деньги на «реконструкцию» парка.

В эфире передачи «Азаттыка» «Эксперттер талдайт» градоначальник сказал, что нельзя сравнивать ситуацию с парком со сносом объектов в жилмассиве «Көк-Жар», так как у жителей в парке Ататюрка имеются госакты на частную собственность, выданные муниципалитетом. Аннулировать их можно только по решению суда. В связи с этим судебные процессы по этому вопросу могли затянуться на годы, сказал мэр.

«Там есть частные, многоквартирные дома, земельные участки. Мы пришли к мировому соглашению. В рамках него мы из 24 гектаров возвращаем парку 5 гектаров (незастроенной) земли, переданных в свое время в частные руки. Теперь мы не будем допускать строительства на свободных землях парка», — отметил он.

По словам мэра, из-за того, что состояние парка ухудшается жители согласились передать средства на его реконструкцию путем купли своих же земельных участков. Джунушалиев рассказал, что в целом владельцы должны перечислить 500 млн сомов, из них уже поступило 97 млн.

В апреле 2024-го мэр города Айбек Джунушалиев подписал постановление о восстановлении границ парка Ататюрка в границах 1992 года. Власти города хотели вернуть под парк 43 га земли, а более сотни незаконно построенных объектов планировали снести.

После этого местные жители неоднократно выходили на митинг с требованием отменить планы. Они отмечали, что у многих из них есть красные книги на свои дома, выданные госорганами.

В 2019 году «Клооп» и OCCRP выпускали расследование о том, как долгие годы госчиновники, бизнесмены и депутаты получали земельные участки в парке Ататюрка. Журналисты выяснили, что в результате этого рекреационная зона лишилась больше трети своей изначальной территории в 107 гектаров.

В том же расследовании упоминалось, что и ранее власти пытались вернуть земли в парке, но тем, кто получил участки, разрешили оставить себе. Затем большинство участков сменили владельцев как минимум один раз — а некоторые несколько раз. Некоторые участки были подарены или переданы в наследство, но большинство из них перепроданы.