Президент Садыр Жапаров 11 августа вернул с возражениями в парламент законопроект, вносящий изменения в закон «Об Акыйкатчы (Омбудсмене) Кыргызской Республики». Об этом говорится на сайте Жогорку Кенеша.

В своём возражении глава государства указал, что статья 21 законопроекта, устанавливающая выплаты и льготы для Акыйкатчы, его заместителей и сотрудников аппарата может повлечь дополнительные расходы из республиканского бюджета. В соответствии с Конституцией и законом о нормативных правовых актах, такие нормы должны приниматься только при наличии определённого источника финансирования, поэтому президент предложил исключить статью 21.

Кроме того, президент указал на несоответствие положений статей 6 и 9 закона действующей избирательной системе. В связи с этим он предложил скорректировать формулировки, чтобы кандидатуры на должность Акыйкатчы и предложения о досрочном прекращении его полномочий могли вносить парламентские фракции, депутатские группы и депутаты Жогорку Кенеша.



Теперь парламент должен выработать согласованный вариант законопроекта и представить президенту.

Одним из основным изменений этого законопроекта является то, что Наццентр по предупреждению пыток упразднят, а его функции перейдут к Институту омбудсмена.



Сейчас НЦПП — независимый орган, деятельность которого направлена на предупреждение пыток и жестокого обращения в местах лишения и ограничения свободы. То есть его сотрудники имеют доступ к СИЗО, колониям, психоневрологическим и другим учреждениям, и могут их посещать без предупреждения и в любое время суток.

Однако правозащитники опасаются, что если НЦПП потеряет свой независимый статус, то это ослабит защиту прав людей, находящихся в местах несвободы. Ранее местные активисты и правозащитники выступили с открытым обращением к президенту с просьбой не подписывать законопроект.

Свою «глубокую обеспокоенность» решением об упразднении НЦПП выразил и Подкомитет ООН по предупреждению пыток. Они отметили, что это решение было принято «без какого-либо общественного обсуждения, прозрачности или чёткого плана того, каким образом Институт омбудсмена, которому передаётся мандат НЦПП, будет реализовывать возложенные на него функции».

С просьбой не подписывать законопроект обратились также несколько международных правозащитных организаций, включая Всемирную организацию против пыток (ОMCT), Международное партнёрство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Amnesty International.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева в свою очередь сказала, что после присоединения НЦПП работа в направлении предотвращении пыток усилится.

По словам правозащитников, ситуация с пытками в Кыргызстане остается плачевной и на поверхность всплывает только малая часть подобных случаев.

Так, за 2024 год сотрудники Наццентра зафиксировали 151 обращение по фактам пыток. Однако, лишь два дела дошли до суда, а в 95% случаях в возбуждении уголовных дел было отказано.