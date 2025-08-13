«Элдик Банк» 13 августа завершил сделку по покупке 100% доли компании «Скай Мобайл», работающей под брендом Beeline Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Там отметили, что «это решение стало частью последовательной государственной стратегии, реализуемой при поддержке президента Садыра Жапарова, и направлено на укрепление национальных интересов, развитие цифровой инфраструктуры и модернизацию экономики».

«Сделка проведена с соблюдением международных стандартов прозрачности и корпоративного управления, что способствует укреплению инвестиционного климата и устойчивому развитию ключевых секторов экономики страны», — говорится в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается. Ранее доли в компании принадлежали телекоммуникационному холдингу VEON Ltd и инвестиционной компании Crowell Investments Ltd, входящей в состав казахстанской группы «Верный Капитал».

Председатель правления «Элдик Банка» Уланбек Ногаев в свою очередь отметил, что покупка Beeline Кыргызстан — «это шаг к формированию мощной цифровой платформы, которая объединит банковские и коммуникационные технологии ради развития экономики Кыргызстана и повышения качества жизни граждан».

При этом в банке подчеркнули, что компания «Скай Мобайл» продолжит свою деятельность под брендом Beeline с сохранением команды, операционной модели и клиентской базы.

На сегодня Beeline — это один из крупнейших сотовых операторов в республике.

«Скай Мобайл» начал оказывать услуги сотовой связи под брендом «Бител» в 2006 году. В 2009 году компания начала предоставлять услуги под единым международным брендом Beeline. В 2010 году ООО «Скай Мобайл» вошла в группу компаний VEON Ltd.

Теперь в государственной собственности два крупных мобильных оператора. C 2014 года государству принадлежит сотовый оператор MEGA (ЗАО «Альфа Телеком»). В 2023 году 100% акций сотового оператора за 14,8 млрд сомов купил Госбанк развития, единственным учредителем которого является Минфин КР.

Также с 15 августа по 14 августа 2026 года в Кыргызстане вводится полная государственная монополия на поставку и предоставление международного интернет-трафика. Эксклюзивное право на это получит ОсОО «ЭлКат», которое недавно перешло в собственность государства. Кроме того, компания получает право на пропуск международного транзита интернет-трафика по территории Кыргызстана.