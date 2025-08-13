Прокуратура Ленинского района возбудила уголовное дело по статье «Превышение власти» (п. 4 ч. 2 ст. 338 УК КР) по факту смерти 25-летнего М.А. в отделении милиции. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отметили в надзорном органе, по делу назначена судебно-медицинская экспертиза и все необходимые следственные действия проводятся под контролем органов прокуратуры. Следствие поручено Управлению ГКНБ по городу Бишкек.

25-летний М.А. умер 9 августа. Это произошло в ГОМ-1 Ленинского РУВД города Бишкек.

В Кыргызстане и ранее регистрировали случаи смертей в местах лишения свободы. По данным Национального центра по предупреждению пыток, с 2019 по 2021 год в СИЗО и колониях умер 151 человек. Подобные случаи регистрировались и позднее.