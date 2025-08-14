Уголовное дело в отношении сооснователя «Клоопа» Рината Тухватшина выделили в отдельное производство. Об этом сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов на своей странице в Фейсбуке.

Также он рассказал, что обратился в ГКНБ с просьбой предоставить для изучения материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство в отношении Рината Тухватшина и других лиц.

Редакция «Клоопа» подвергается давлению со стороны властей уже несколько лет — сайт издания заблокирован по требованию ГКНБ, по требованию прокуратуры и решению суда было ликвидировано одно из юрлиц редакции — общественный фонд «Клооп Медиа», а в конце мая 2025 года силовики задержали нескольких действующих и бывших сотрудников медиа, после которого суд заблокировал банковские счета как минимум у четверых действующих сотрудников «Клоопа».

Двое из задержанных — бывшие видеооператоры «Клоопа» Александр Александров и Жоомарт Дуулатов — находятся в СИЗО по подозрению в «причастности к призывам к массовым беспорядкам». Также фигурантами по этому делу проходят два бухгалтера.

Сотрудники ГКНБ задержали Александрова и Дуулатова 28 мая. Силовики провели обыски в их домах, изъяли технику, а затем обоих увезли на допрос, после которого их водворили в ИВС. Допрос проходил без участия адвокатов, которых не допустили в здание ГКНБ. 30 мая Первомайский райсуд Бишкека постановил взять молодых людей под стражу и содержать в СИЗО ГКНБ до 21 июля. Позже горсуд оставил это решение в силе. Некоторое время к Александрову, находящемуся в СИЗО, не пускали адвокатов, объясняя это тем, что в новом здании ведется ремонт.

Также 28-29 мая в Оше и Бишкеке были задержаны еще четверо действующих и бывших сотрудников «Клоопа», а также двое их друзей. Всех их допрашивали более шести часов без адвоката — это грубейшее нарушение УПК. Их впоследствии отпустили.

Кроме того, обыскам и допросам подверглись офис-менеджер и бухгалтеры издания.

Задержания и допросы действующих и бывших сотрудников «Клоопа» осудили правозащитники и ряд международных организаций, в том числе «Репортёры без границ» (RSF), Human Rights Watch и Комитет по защите журналистов (CPJ). Они призвали власти освободить задержанных и прекратить преследование «Клоопа» и его сотрудников.