Президент Садыр Жапаров подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Документ опубликован в газете «Эркин-Тоо» в выпуске от 12 августа.

Этот закон был принят парламентом 25 июня. Он устанавливает дополнительные условия и процедуру применения специальных следственных действий в отношении разыскиваемых лиц по уголовным делам, находящимся в производстве суда, а также в отношении обвиняемых лиц, находящихся в розыске по уголовным делам, следствие по которым приостановлено. Закон вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.

Согласно изменениям, должностное лицо органа дознания при согласии прокурора может обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении специальных следственных действий в двух случаях: когда обвиняемый объявлен в розыск, а также при поступлении судебного постановления об обеспечении его явки.

Перечень мер включает:

прослушивание переговоров;

получение данных о соединениях и местоположении абонентов;

аудио- и видеоконтроль лица или места;

наблюдение за лицом или местом.

Ходатайства рассматриваются не позднее чем через 24 часа с момента поступления — в закрытом заседании с участием прокурора, следователя и представителя органа дознания.

Инициаторы отмечают, что цель закона — усовершенствовать уголовное судопроизводство и защиту прав граждан, устранив правовой пробел: ранее по делам, находящимся в производстве суда или приостановленным, получить санкцию на специальные следственные действия было невозможно, поскольку досудебное производство в это время не ведётся.

По данным разработчиков закона, в 2024 году на территории Кыргызстана в розыске находились 4 455 человек, из которых задержаны — 1 553, не задержаны — 2 902. При этом судами объявлены в розыск 1 492 человека (33,5%). Инициаторы утверждают, что поправки призваны ускорить обнаружение и задержание таких лиц.

В 29 статье Конституции говорится, что каждый человек имеет право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, ограничение этих прав допускается только в соответствии с законом и на основании судебного решения.

Однако как пишет «Азаттык», в Кыргызстане были случаи прослушки телефонных разговоров политиков, представителей гражданского общества и журналистов, что дискредитировало работу спецслужб перед общественностью.

Один из самых громких случаев с прослушкой произошел в августе 2021 года. Тогда экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова сообщила, что следственный судья Первомайского райсуда столицы Чынгыз Бердимуратов в начале 2021-го вынес постановление «санкционирующее прослушивание телефонных разговоров около 100 человек».

Действия правоохранителей вызвали общественный резонанс. Позже в самом суде ответили, что решение следственного судьи Бердимуратова о прослушивании телефонных разговоров было законным.

В числе «прослушиваемых» были действующие депутаты, оппозиционеры, активисты и правозащитники.

В МВД тогда признали, что действительно вели прослушку активистов и политических деятелей. При этом в министерстве отметили, что прослушивали активистов и политиков лишь с 6 января по 10 февраля 2021 года. Это происходило в рамках досудебного производства по массовым беспорядкам произошедшим в октябре 2020 года.