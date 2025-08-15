Минфин США (OFAC) 15 августа расширил санкционный список, введенный в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

В обновленный реестр попали криптовалютные биржи Garantex Europe OU и Grinex, а также несколько аффилированных компаний, включая зарегистрированную в Кыргызстане Old Vector — эмитента стейблкоина A7A5. В OFAC считают, что они участвовали в отмывании средств, обслуживании киберпреступников и обходе ранее введенных санкций.

Практически одновременно с этим президент Садыр Жапаров выступил с комментарием относительно соблюдения Кыргызстаном санкций.

Как появился Grinex

В Минфине США утверждают, что Grinex, зарегистрированная в Кыргызстане, является наследницей закрывшейся российской криптобиржи Garantex — это биржа находится под санкциями США с апреля 2022 года и попала под повторные санкции.

Garantex фактически прекратила работу в марте 2025 года после обвинений в том, что через биржу с 2019 отмывались доходы от преступной деятельности, включая хакерские атаки, программы-вымогатели, терроризм и наркоторговлю. Тогда США совместно с Германией и Финляндией провели спецоперацию по ликвидации онлайн-инфраструктуры криптобиржи: были изъяты домены, связанные с работой биржи, сервера и заморожено свыше $26 млн. В тот же период Tether, которая выпускает стейблкоин USDT, заблокировала кошельки Garantex примерно на 2,5 млрд рублей.

После этого клиенты и активы были переведены на площадку Grinex, которую, по данным Минфина США, создали сотрудники Garantex для обхода санкций. С момента своего создания Grinex способствовала переводу миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях, утверждает ведомство.

В самом Grinex связи с Garantex отрицают. Однако опрошенные Forbes аналитики указывали на совпадения, в том числе в регистрационных данных, которые говорят о том, что Grinex является фактическим преемником Garantex.

Шор и санкции

Также Минфин США ввел санкции против трёх топ-менеджеров Garantex и шести аффилированных компаний в России и Кыргызстане, в числе которых кыргызстанская компания Old Vector. Она является формальным эмитентом стейблкоина А7А5, привязанного к рублю. Основной площадкой для Р2Р-сделок с этим токеном выступает именно Grinex.

По данным Минфина США, разработка A7A5 велась при участии Garantex, компаний A7, A71 и A7 Agent, связанных с молдавским бизнесменом Иланом Шором, и банком Промсвязьбанк, который является опорным банком оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее издание Financial Times писало, за четыре месяца через криптовалюту А7А5 на Grinex прошло $9,3 млрд.

Это не первый случай, когда в контексте санкций упоминается Илан Шор. В январе 2025 года кыргызстанский «Керемет Банк» попал под санкции США за содействие в обходе наложенных санкций. В Минфине США тогда заявили, что Шор принимал участие в обсуждениях относительно «роли “Керемет Банка” в схеме уклонения от санкций».

Реакция властей Кыргызстана

15 августа президент Садыр Жапаров дал интервью «Кабару», где заявил об отсутствии доказательств обхода через Кыргызстан санкционных товаров в Россию.

«Если бы был, то страны, предъявляющие нам претензии, предоставили бы доказательства. Такого вопроса не существует. Наоборот, есть факты того, что государства, которые сами ввели санкции против России, напрямую сотрудничают с ней на миллиарды долларов», — отметил он.

Также глава государства подчеркнул, что многовекторность внешней политики Кыргызстана и готовность «сотрудничать со всеми».

«Будь то Илан Шор, Илон Маск или кто-то ещё — если хотят приехать в нашу страну и заниматься бизнесом, пусть приезжают. Не стоит делать из этого трагедию. […] Кто бы это ни был — если хочет приехать в нашу страну и внести экономический вклад, двери для всех открыты. Мы готовы к экономическому сотрудничеству со всеми. Политическую же сторону будем взвешивать очень тщательно», — сказал он.

При этом СМИ не раз писали о том, что компании, зарегистрированные в Кыргызстане, в обход санкций поставляют различные товары, в том числе те, которые могут использоваться в военных целях. Некоторые из этих компаний попали под санкции США.

Кроме того, журналисты OCCRP выяснили, что именно через Кыргызстан в Россию перегоняют санкционные люксовые автомобили.

Однако власти Кыргызстана заявляют, что следят за тем, чтобы не допустить обход санкций.

Так, для систематизации и мониторинга операций Минэкономики в сентябре 2024 года учредило ОАО «Торговая компания КР», которая проверяет сделки на наличие санкционных товаров, схем с товарами двойного назначения и контрагентов из санкционных списков. По данным Кабмина, в сентябре 2024-го — мае 2025-го было отклонено более 50 заявок из-за санкционных рисков.