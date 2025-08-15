Президент Садыр Жапаров заявил, что гражданам, чьи дома подлежат сносу и у которых нет альтернативного жилья, будут предоставлять квартиры вне очереди из фонда Госипотечной компании (ГИК). Об этом он сказал в интервью «Кабару», отметив, что соответствующие указания даны мэрам городов.

Глава государства напомнил, что после революции 2005 года десятки тысяч семей самовольно заняли земли и построили в них дома. В основном это было вокруг городов Ош и Бишкек. Сейчас там образовались целые поселки.

В 2021 году была объявлена земельная амнистия, согласно которому легализации подлежали земельные участки без документов, на которых к 1 декабря 2021 года уже были построены жилые дома.

«А что было потом, спросите вы? Как вы и заметили, для местных властей и связанных с ними мошенников это стало “подарком судьбы”. Местные власти оформляли пустующие земли так, будто они уже были ранее выделены, и создавали условия для строительства домов — конечно, в своих личных интересах. Мошенники же оформляли поддельные документы и обманывали простых людей, продавая им эти участки. Были выявлены такие факты. […] После этого наши “шустрые” граждане стали заливать фундамент, некоторые — возводить стены, а кто-то уже завершал строительство крыши. Под предлогом “я построил раньше” они возводили разные постройки, рассчитывая, что “в конце концов все узаконят”», — рассказал президент.



При этом, Жапаров отмечает, что среди них могли могли быть и добросовестные граждане, но «большинство начали строить дома или разные сооружения после 2021 года».

По его словам, бесконтрольная застройка пахотных земель создаёт угрозу продовольственной безопасности. В качестве альтернативы он предложил развивать многоэтажное жильё на землях, предназначенных под строительство, чтобы «на участке, рассчитанном на одного человека, могли проживать десять».

«Я всегда говорю мэрам: “Не оставляйте наших граждан, чьи дома сносят, на улице, выделяйте им жильё вне очереди из фонда Государственной ипотечной компании”. Если действительно у человека, чей дом подлежит сносу, нет другой возможности для проживания, мы предоставляем жильё через ГИК», — отметил он.

Уже некоторое время по всему Кыргызстану, в особенности в Бишкеке и Оше, идёт снос незаконно построенных домов, стен и других объектов.

Во время такого сноса на 172-контуре жилмассива Көк-Жар в Бишкеке возник конфликт. Местные жители выступили против снова, обратившись к президенту с просьбой не сносить их жильё.