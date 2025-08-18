Октябрьский райсуд Бишкека заключили под стражу до 6 октября в СИЗО-1 Бишкека координатора народного движения «Трансформация» Бекназара Айталиева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решение суд вынес 16 августа. Гражданского активиста обвиняют в подготовке призывах к массовым беспорядкам (статья 36 и часть 3 статьи 278 УК КР). В правоохранительных органах информацию об аресте Айталиева пока не комментировали.

7 августа Бекназар Айталиев выступал на пресс-конференции, посвящённой сносу незаконных построек на 172-м контуре столичном жилмассива Көк-Жар. Он заявил, что в новостройках люди не могут узаконить своё жильё, и обратился к президенту и главе ГКНБ с просьбой приостановить снос домов граждан.

В последние месяцы по всему Кыргызстану, в особенности в Бишкеке и Оше, идёт снос незаконно построенных домов, стен и других объектов.

Во время демонтажа строений на 172-контуре жилмассива Көк-Жар в Бишкеке возник конфликт: местные жители перекрыли дорогу и пятерых были задержаны, а на 17 человек составили протокол за неповиновение милиции. Задержанных потом отпустили под подписку о невыезде. Местные жители выступают против снова, обратившись к президенту с просьбой не сносить их жильё.



В мэрии Бишкека же говорили, что на 172-контуре 385 жилых и нежилых строений, из которых 236 признаны незаконными. Среди них есть как дома, так и нежилые помещения и недостроенные объекты. Власти города планируют их снести.

Однако что будет на месте снесённых объектов, пока неизвестно. По словам мэра города Айбека Джунушалиева, в конце этого года будет принят новый генплан Бишкека, после чего определят, что там появится: дорога, детский сад или многоэтажные дома.