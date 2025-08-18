Октябрьский райсуд Бишкека вынес приговор по делу о смерти 25-летней Айтурган Маматкуловой.

Как сообщили в пресс-службе суда, 2 июля суд признал 27-летнего мужа девушки виновным в доведении Айтурган до самоубийства (часть 1 статьи 128 УК КР) и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако подсудимого освободили от наказания, назначив ему трёхлетний пробационный надзор и отпустив из-под стражи.

Айтурган Маматкулова скончалась 7 июля 2024 года в бишкекской горбольнице №4. О смерти девушки её родственникам по телефону сообщил их зять. Он сказал, что Айтурган пыталась совершить суицид и приняла таблетки, из-за чего оказалась в больнице. Родственники погибшей обвиняли в случившемся ее мужа. Они говорили, что когда тело девушки привезли домой для погребения, родственники увидели множество синяков на ее теле.

В августе прошлого года милиция задержала супруга девушки по уголовному делу о доведении до самоубийства.

«Азаттык» писал, что Маматкулова вышла замуж за своего одноклассника летом 2023 года. Со слов ее близких, вскоре после свадьбы она начала подвергаться семейному насилию.

