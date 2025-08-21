Президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» прокомментировал введенные США и Великобританией санкции в отношении физических и юридических лиц из Кыргызстана. Глава государства назвал эти решения без доказательными призвал лидеров США и Великобритании «не политизировать экономику».

20 августа правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении «Капитал Банка», 100% акций которого с апреля этого года принадлежат Минфину Кыргызстана. Власти Великобритании утверждают, что банк использовался Россией для оплаты военных товаров. Также под санкции попали директор банка Кантемир Чалбаев и глава Торговой компании Кыргызстана Жанышбек Уулу Назарбек.

Кроме того, Великобритания 20 августа ввела санкции в отношении криптобиржи Grinex, компании Tengricoin, управляющей криптобиржей Meer Crypto Exchange и компании Old Vector, запустившей привязанную к рублю криптовалюту A7A5. По британским данным, за четыре месяца A7A5 по заказам РФ были переведены $9,3 млрд. Ранее Grinex и Old Vector попали и под санкции США.

«Капитал Банка» стал вторым банком из Кыргызстана, в отношении которого ввели санкции. В январе этого года первым под ограничения попал «Керемет Банк» по обвинению в обходе антироссийских санкций.

Жапаров в своём интервью заявил, что с начала года власти стран, которые ввели санкции «не смогли предъявить ни одного факта нарушения».

«И не смогут, потому что таких фактов нет и не было. Сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный “Керемет Банк” работал с российским рублём. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в госбюджет. “Капитал Банк” также в полном объёме перечисляет чистую прибыль в казну», — рассказал он.

Президент также сообщил, что Бишкек предлагал США привлечь независимый аудит для «Керемет Банка» и «Капитал Банка», однако они от идеи отказались.

«Но мы и так хорошо знаем, откуда эти данные, (на основе которых вводят санкции — прим.ред.). Эти сведения исходят от местных НПО и наших внутренних недоброжелателей, которые отправляют туда анонимную ложную информацию. И продолжают отправлять до сих пор.

А потом, опираясь на те ложные сведения, нас включили в санкционный список. Но при этом даже не смогли представить никаких доказательств», — утверждает президент.

Также Жапаров заявил, что «Капитал Банк» не пострадает, усомнился в мотивах санкций, напомнив о росте ВВП на 11,7%, и обратился напрямую к Дональду Трампу и Киру Стармеру с призывом «не политизировать экономику». Президент назвал политику Кыргызстана многовекторной и отметил, что республика ежегодно продаёт в Великобританию золото на $1 млрд.

В самом «Капитал Банке» заявили, что они не имеют никакого отношения к операциям, связанным с обходом санкций, а деятельность банка «строго соответствует законодательству КР, а также международным требованиям финансового регулирования и комплаенса».

Нацбанке же отметили, что проводят «соответствующую работу в целях минимизации негативного воздействия санкций на банковскую систему» и готовы задействовать дополнительные меры и инструменты для сохранения устойчивости и стабильности.