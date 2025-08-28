Разобравшись с правозащитниками и журналистами, власти Кыргызстана взялись за частную собственность обычных граждан. По всей стране рушат гаражи и частные жилые дома, отбирают придомовые участки и дачи, а компенсации получают единицы. Протестующих запугивают и задерживают. Эпицентр этой драмы на юге страны — Ош. Мэрия сносит частные предприятия и дома людей, расчищая центр под расширение дорог и под многоэтажки Государственной ипотечной компании. Мэр Оша Женишбек Токторбаев делает это не только как чиновник — «Клооп» и Temirov Live нашли у него связь с ГИК. И не только у него.

«Вы же знаете, это построил Жениш»

В мае 2025 года в селе Сузак Джалал-Абадской области Садыр Жапаров осмотрел ипотечный ЖК «Асман резиденс — 5». Пятиэтажные дома, облицованные декоративным камнем, понравились не только президенту, но видимо и жильцам, которые благодарили главу государства.

Заслуга Жапарова в этом безусловно была. Государственная ипотечная компания, которая финансировала строительство, подчиняется непосредственно Управделами президента, и шеф управления Каныбек Туманбаев скромно стоял рядом. Но сам Садыр Жапаров решил похвалить совсем других людей.

— Вот Камчыбек Кыдыршаевич, — подозвал он всемогущего главу ГКНБ. — Этот человек контролировал строительство. Жениш где ходит?

— Жениш пошел на следующий объект, — ответил Ташиев.

— Хотел сказать спасибо при людях, — объяснил президент. — Вы же знаете, что это построил Жениш. Мы его направили в Ош мэром.

Это было неожиданно: президент благодарит за строительство ипотечного жилья в Джалал-Абадской области мэра Оша Женишбека Токторбаева. Тем не менее, почти всю экскурсию по жилому комплексу для президента проводил именно Токторбаев.

В каком качестве он эти дома строил, президент не уточнил. Выделять землю, подключать городские коммуникации и координировать строительство Токторбаев не мог: он не глава Сузака и не полпред президента в Джалал-Абадской области. Так почему же он отчитывался за строительный объект вне своих полномочий?

Ответ помогла найти компания, которая строила эти дома — «Бест Хаус Гранд».

Летом 2024 года президент решил лично ответить на расследование «Клоопа», Temirov Live и OCCRP о крупных госпроектах, которые достались лицам, связанным с Жапаровым. И упомянул, что дома для ГИК в Джалал-Абаде строит «Бест Хаус Гранд».

Осенью 2024 года, когда Женишбек Токторбаев еще был депутатом парламента от связанной с Ташиевым партии «Ата-Журт Кыргызстан», он с братом главы ГКНБ Шаирбеком Ташиевым и другими депутатами ездил в Джалал-Абад знакомиться с ходом строительства домов «Асман Резиденс». О них тоже рассказывали представители ГИК и «Бест Хаус Гранда».



«Клооп» и Temirov Live присмотрелись к этой компании — и обнаружили, что она связана с приближенными Камчыбека Ташиева.

«Футболисты» из ГКНБ

По сообщениям в СМИ, «Бест Хаус Гранд» строит для Госипотечной компании как минимум 10 жилых комплексов, в Джалал-Абадской области и 18-этажный дом в Оше.



«Бест Хаус Гранд» — сравнительно новая компания, она была основана в июле 2023 года и прежде не занималась строительством. Но строительство серии ЖК «Асман Резиденс» в Джалал-Абаде для Госипотечной компании началось уже осенью 2023 года. А в сентябре 2024 года «Бест Хаус Гранд» вошла в число компаний, которые правительство освободило от НДС и от налога с продаж.

Но при этом лицензию 2 уровня на строительство домов высотой от 5 до 12 этажей «Бест Хаус Гранд» — удивительное дело — получила только в декабре 2024 года.

Почему же компания без большого опыта в строительстве сразу получила контракт на проекты государственного значения? Вероятным ответом может быть связь «Бест Хаус Гранда» с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Учредителем «Бест Хаус Гранд» числится малоизвестный житель Джалал-Абада 1983 года рождения Махаммаджан Кочкаров. Судя по фотографиям из его соцсетей, до этого он работал видеооператором.

Если имя официального владельца мало что говорит о компании, то ее адрес и собственность приоткрывают больше интересных деталей. «Бест Хаус Гранд» зарегистрирован в Джалал-Абаде на улице Токтогула, 51. По этому адресу находилось областное Управление ГКНБ. Но в июне 2023 года, когда на свет появился «Бест Хаус Гранд», здание управления перешло в частные руки. Новым владельцем здания стал вице-президент Кыргызского футбольного союза Канатбек Абдыкадыров.

Кыргызский футбольный союз возглавляет лично председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Абдыкадыров — не только его заместитель в союзе, но и бывший бизнес-партнер Ташиева и его жены. В конце 90-х они учредили кредитный союз «Барпы айылы» (тогда у Абдыкадырова была фамилия Джудемишев). Кроме того, Абдыкадыров вместе с родственником Садыра Жапарова и с другом Ташиева Айбеком Алыбаевым выступает соучредителем «Жал Групп Азия». «Клооп» об этой компании уже рассказывал: она построила футбольную академию «Барса» в Джалал-Абаде и строит жилой комплекс «Барселона» в Бишкеке.

«Арстан Жениш Токторб»

После того, как Абдыкадыров стал владельцем здания управления ГКНБ, он подписал договор о долевом участии в капитальном строительстве со «Строительной фирмой «Легион». На месте управления ГКНБ эта компания построила жилой девятиэтажный дом.

«Строительная фирма «Легион» была открыта только в апреле 2024 года. Учредителем этой компании является 31-летний Арстанбек Мамытов. В сентябре 2020 года он стал доверенным лицом партии «Мекенчил». Ее лидерами тогда выступали глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и брат будущего президента Сабыр Жапаров.

В 2024 году Национальное телевидение представило Мамытова как «ответственного специалиста по жилым комплексам» «Асман Резиденс» в Джалал-Абаде.

В марте 2025 года имя Арстанбека Мамытова снова всплыло в медиа — на этот раз в связи с трагическим событием. В Джалал-Абаде машина с госномерами В5500ВА сбила женщину с двумя детьми, один ребенок умер. Увидев BMW стоимостью от $90 тысяч, перелетевшую через тротуар, возмущенные пользователи соцсетей стали писать, что на ней ездит сын мэра Оша.

После этого Токторбаеву пришлось выступить публично. Мэр заявил, что за рулем машины, сбившей мать с детьми, был не его сын, а племянник. Но общественный интерес к этой трагедии неожиданно вывел на Арстанбека Мамытова: в соцсетях нашлись фото, где он позирует на фоне другой BMW с теми же госномерами — В5500ВА.

Как одни и те же госномера перекочевали с BMW Мамытова на BMW родственников Токторбаева, мы не знаем. Но раньше Мамытов работал администратором в ресторане «Джалал-Абад», который принадлежит жене Женишбека Токторбаева. В соцсетях Мамытов дружит с родственниками Токторбаева.

В GetContact Мамытов записан как «Арстан Жениш Токторб», «Арстан Жеңиш Өкүл Атанын Кайниси», «Арстан Гостиница Дастан», «Арстан Мамытов Админ Джалал Абад Рестораны», «Арстан Гик Дом», «Арстан Мамытов Асман Резиденс», «Арстан Таймурастын Досу».



Эти записи подтверждают связь Арстанбека Мамытова с проектом ГИК «Асман Резиденс». Из них можно понять, что Мамытов был администратором не только в ресторане «Джалал-Абад», но и в отеле, который также принадлежит сыну Токторбаева Баястану. Отель называется «Дастан гранд»: у Токторбаева есть сын Дастан, который работает в администрации президента.

Но самое интересное: судя по этим записям, Арстан Мамытов является шурином Женишбека Токторбаева и другом человека по имени Таймурас. Совпадение: так же зовут сына Камчыбека Ташиева.

Токторбаев — значит Ташиев

Едва ли это простое совпадение. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и мэр Оша Женишбек Токторбаев связаны лично. Они земляки, оба из Сузакского района. В 2021 году Токторбаев стал депутатом парламента от партии «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывали с Ташиевым. До этого на выборах в парламент в 2020 году Токторбаев и его сын были в списке партии «Мекенчил», которую возглавлял Ташиев. А в январе 2025 года Токторбаева назначили мэром Оша.

В Жогорку Кенеше Токторбаев пел гимны Ташиеву. Так вел себя не только он, но это тот редкий случай, когда комплименты взаимны: глава ГКНБ тоже буквально превозносит Токторбаева. Недавно он вручил ему ключи от машины, похвалив за хорошую работу. Расхваливает мэра Оша и президент, связывая его деятельность с Ташиевым.

И, наконец, вишенка на торте: Токторбаев сам подтвердил, что они с Ташиевым друзья.

Где застройщик, там и чиновник

«Бест Хаус Гранд» — не первый случай, когда подрядчиками ГИК выступают частные строительные компании, связанные с чиновниками и депутатами. Например, жилой комплекс «Дастан Сити» в 11 микрорайоне Бишкека строит компания родственников экс-мэра столицы Наримана Тюлеева. 500 квартир в этом ЖК получит ГИК.

«Клооп» уже рассказывал, как на окраине Оша друг брата главы ГКНБ Шаирбека Ташиева Замир Толубаев совместно с другими инвесторами строит новый рынок. Мэрия и лично Женишбек Токторбаев вынуждали переехать туда торговцев частного рынка «Келечек» в центре города. На новом месте инвесторы пытались продать им хлипкие павильоны, облицованные ОСБ, по $1500 за квадрат. Но торговцы с «Келечека» дали отпор, когда чиновники пришли их насильно выселять со старого рынка на новый. В итоге торговцы и мэр Токторбаев пришли к согласию, что мэрия выделит новую землю на окраине города келечековцам и перенесет туда их контейнеры.

Сам «Келечек», по словам мэра Оша Токторбаева, отдадут под застройку. По неофициальной информации, его землю власти тоже планируют отдать ГИК.



Последние 20 лет эта земля принадлежала бизнесмену Келдибеку Туманову. В прошлом у его семьи были конфликты с Камчыбеком Ташиевым. В 2015 году Ташиев призывал джалалабадцев не голосовать за депутата Токтогула Туманова, потому что тот «алайский» — а в ответ получал обвинения в трайбализме. Тогда же депутаты айыла Барпы Сузакского района (малая родина Ташиевых) отняли у Келдибека Туманова источник знаменитой минеральной воды «Келечек».

В июне 2024 года Глава ГКНБ национализировал автобазу Тумановых в Джалал-Абаде на ул. Абдурахманова, 10: якобы 30 лет назад ее приватизировали незаконно. В августе горкенеш отобрал ее у ЗАО «Келечек» Келдибека Туманова и передал мэрии. А в марте 2025 года «Бест Хаус Гранд» уже строил там для ГИК «Асман Резиденс».

«Клооп» направил запросы ключевым фигурантам расследования о компании «Бест Хаус Гранд» и строительстве ипотечного жилья. Пока редакция не получила ответов.

