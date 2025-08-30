В обвинительном акте, озвученном в Первомайском суде в начале в августа, были представлены обвинения в отношении бывших операторов «Клоопа» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова, а также двух экс-бухгалтеров издания. Журналисты «Клоопа» изучили этот обвинительный акт и выяснили, что бывших сотрудников издания обвиняют в том, чего они не совершали.

Приводим цитату из обвинительного акта без изменений и редактуры:

«Анализ и мониторинг социальных сетей кыргызского сегмента распространяет недостоверную информацию и манипулирует общественным мнением с целью эскалации общественно-политической ситуации в стране и увеличения протестного потенциала граждан, в частности опубликованные совместные расследования «Клооп Медиа-Темировлайв», несут недостоверные сведения и необоснованную критику в адрес Руководства страны, преследуют цель подстрекательства деструктивных сил к организации массовых беспорядков и к публичным призывам насильственного захвата власти.

При таких обстоятельствах Ж. Дуулатов и А. Александров получали от вышестоящего руководства ОФ Коомар Медиа (Kloop Media — Клооп Медиа) организаторов деструктивного видео-контена, находящегося за пределами Кыргызской Республики учредителей Тухватшина Рината, Гапаровой Галины и главного редактора Капушенко Анны материалы для монтажа и публикации, полученные в свою очередь от Темирова Болота, и в последующем на просторах масс-медиа публиковались совместные расследования, в частности “Богатые едят мясо — бедные Доширак”, “Жапаров вывозит золото в Кипр”, “Расточительство и репрессии: Как власти закрывают нам рты”, “Лож и показуха Жапаровых: долги, коррупция”, “Золото Кыргызстана пропало, кто забрал миллионы”.

Согласно заключения судебно-лингвистической экспертизы за №005705 эксперта (на выше перечисленные совместные расследования) СЭЗ и МЮ КР следует, что в представленных на исследование видеоматериалах имеется содержание негативной информации о представителях правящей власти, Президенте КР С.Н. Жапарове, т.е имеются лингвистические признаки призыва к массовым протестам, признаки призыва к массовым беспорядкам, признаки призыва к смене».

При этом, в том же обвинительном акте, следователи пишут, что в качестве доказательства приложен серый диск с видео Болота Темирова, а далее перечисляются вышеуказанные ролики журналиста. То есть следователи знают, что это видео Болота Темирова, а не «Клоопа».

Сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин заявил, что издание не выпускало указанные в обвинительном акте материалы, а также не перепубликовавывало их на своих площадках.

«Этих материалов мы не выпускали. Они не имеют к нам никакого отношения. Я в этом обвинительном акте ожидал увидеть материалы со страниц “Клоопа”, из наших соцсетей, но когда я вижу эти заголовки, и смотрю, были ли материалы с другими заголовками, которые по сути, по содержимому соответствуют тем материалам, которые выпускал Болот, я их не вижу у нас на “Клоопе”. […] Получается можно взять материалы, над которыми эти ребята не работали, и сказать, что они с этим связаны и посадить их в тюрьму. Это же настолько страшно, это такой ужас, такое насилие против критиков даже без попытки как-то сформировать обвинение», — сказал он.

Бухгалтеры издания обвиняются в том, что «готовили документацию и переводили деньги Дуулатову и Александрову за публикуемые ими совместные расследования с Болтом Темировым».

Всех четверых обвиняют по статьям 40 и 278 часть 3 «соучастие — в призыве к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к призывам к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами». Обвиняемым по этой статье грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Аресты журналистов «Клоопа»

Массовые аресты бывших и действующих сотрудников сотрудниками ГКНБ издания начались 28 мая. Всего силовики подвергли допросам, обыскам или задержаниям 12 человек. Двое из них не имели отношения к изданию, а были друзьями бывших или действующих сотрудников. Часть задержанных допросили в качестве свидетелей и отпустили после многочасовых допросов без адвокатов, принудив их зачитать извинения на камеру.

Двоих операторов Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова допрашивали без адвокатов, затем водворили в ИВС, а позже и в СИЗО, куда какое-то время также не допускали адвокатов. Защита неоднократно ходатайствовала о том, чтобы молодых людей отпустили под домашний арест, однако этого до сих пор не произошло.

Бухгалтеров издания сначала допрашивали в качестве свидетелей, однако, согласно обвинительному акту 7 июля их допрашивали уже в качестве обвиняемых. Их не водворили в СИЗО, однако неизвестно, какая мера пресечения избрана в отношении них.

Следующее заседание суда состоится 1 сентября в 15:00 в Первомайском райсуде Бишкека. Заседание открытое, на нем разрешена видеосъемка.