В Первомайском райсуде Бишкека 1 сентября прошло второе заседание по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам. Фигурантами по этому делу проходят четыре бывших сотрудника «Клоопа»: видеооператоры Александр Александров и Жоомарт Дуулатов, а также два бухгалтера. Им предъявлено обвинение в соучастии к призывам к массовым беспорядкам.

На заседании 1 сентября допросили шестерых свидетелей: Айдай Эркебаеву, Абдиля Торобаева, Зарину Сыдыгалиеву, офис-менеджера, Аяну Садыгалиеву и Дарью Гайсенок. Все они были задержаны следователями ГКНБ 28-29 мая вместе с другими журналистами издания.

Четверо из опрошенных свидетелей — бывшие сотрудники «Клоопа». Им задавали вопросы относительно того как создаются материалы, в чем заключалась их работа, в чем задача журналистов, операторов и так далее.

Как пишет «Тандыр Медиа», Айдай Эркебаева сказала, что не работала с расследовательскими материалами. По ее словам, обвиняемые операторы Дуулатов и Александров снимали экологические сюжеты, а бухгалтеры только платили зарплату. Призывов к массовым беспорядкам она не видела.

Торобаев и Сыдыгалиева отметили, что занимались продвижением и соцсетями, не участвовали в журналистских расследованиях, не знали о работе операторов и бухгалтеров с расследованиями и не слышали о призывах к массовым беспорядкам.

Остальные свидетели сообщили, что знали о работе редакции лишь косвенно — через разговоры с коллегами или общих знакомых, сообщило «Тандыр Медиа».

Адвокат Кайсын Абакиров в свою очередь подчеркнул, что ни один из допрошенных свидетелей не подтвердил виновность подсудимых.

По словам юриста Нурбека Токтакунова, который также был на заседании суда, свидетелей обвинения как таковых по делу нет.

«Никто из свидетелей не дал обвинительных показаний, хотя они фигурируют в деле в качестве свидетелей обвинения. Почему они называются свидетелями обвинения — непонятно», — сказал Токтакунов.

Связь с Темировым

Всех свидетелей спрашивали о том, работала ли редакция с независимым журналистом Болотом Темировым, которого выдворили из Кыргызстана после его резонансных расследований. Часть свидетелей подтвердила, что редакция «Клоопа» выпускала с Темировым совместные расследования.

Однако в самом уголовном деле нет ни одного материала, который публиковал «Клооп». В деле есть пять видеоматериалов Болота Темирова, в которых, согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, «имеются содержание негативной информации о представителях правящей власти, Президенте КР С.Н. Жапарове, т.е имеются лингвистические признаки призыва к массовым протестам, признаки призыва к массовым беспорядкам, признаки призыва к смене».



В обвинительном акте, следователи пишут, что в качестве доказательства приложен серый диск с видео Болота Темирова, а далее перечисляются вышеуказанные ролики журналиста. То есть следователи знают, что это видео Болота Темирова, а не «Клоопа».



Следующее заседание по делу запланировано на 9 сентября на 15:00.

Аресты журналистов «Клоопа»



Массовые аресты бывших и действующих сотрудников сотрудниками ГКНБ издания начались 28 мая. Всего силовики подвергли допросам, обыскам или задержаниям 12 человек. Двое из них не имели отношения к изданию, а были друзьями бывших или действующих сотрудников. Часть задержанных допросили в качестве свидетелей и отпустили после многочасовых допросов без адвокатов, принудив их зачитать извинения на камеру.

Двоих операторов Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова допрашивали без адвокатов, затем водворили в ИВС, а позже и в СИЗО, куда какое-то время также не допускали адвокатов. Защита неоднократно ходатайствовала о том, чтобы молодых людей отпустили под домашний арест, однако этого до сих пор не произошло.

Бухгалтеров издания сначала допрашивали в качестве свидетелей, однако, согласно обвинительному акту 7 июля их допрашивали уже в качестве обвиняемых. Их не водворили в СИЗО, однако неизвестно, какая мера пресечения избрана в отношении них.