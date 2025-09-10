9 сентября в Первомайском суде Бишкека прошло очередное заседание по делу «Клоопа». Двух бывших операторов Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова, а также двух бухгалтеров издания следствие обвиняет в призывах к массовым беспорядкам. Одним из доказательств вины служит экспертиза пяти видео Болота Темирова, над которыми сотрудники «Клоопа» не работали.



Есть только признаки



На заседании суда дали показания два эксперта — лингвист Таалайбек Абдыкожоев и политолог Айдин Омурзаков.

Абдыкожоев делал судебно-лингвистическую экспертизу, согласно которой, в проанализированных материалах имелось содержание негативной информации о представителях праващей власти, президенте Садыре Жапарове, то есть имелись лингвистические признаки протеста к массовым протестам, признаки призыва к массовым беспорядкам, признаки призыва к смене.

В обвинительном акте указывается, что экспертиза проводилась для пяти материалов Болота Темирова: «Богатые едят мясо, бедные — “Доширак”», «Жапаров вывозит золот в Кипр», «Расточительство и репрессии: Как власти закрывают нам рты», «Ложь и показуха Жапаровых: долги, коррупция», «Золото Кыргызстана пропало, кто забрал миллионы».

Абдыкожоев подтвердил на заседании суда, что в видео Темирова, за которые следствие хочет привлечь к ответственности бывших сотрудников «Клоопа», есть признаки призыва к массовым беспорядкам.

Признаки призывов Абдыкожоев узрел во фразе «Свободу не дают, свободы добиваются». Это цитата, которую в конце своих роликов использует Болот Темиров. Кроме того, слоган «Свободу не дают, свободы добиваются. Добейтесь свободы вместе с нами!» есть в описаниях к видео на YouTube-канале Temirov LIVE. Сотрудники «Клоопа» не работали над роликами Темирова и не использовали этот лозунг в своих видео.

По мнению эксперта, в роликах был создан образ врага в виде правительства.



«Прямых призывов к массовым беспорядкам нет. Прямой призыв — это, например, “пойдемте со мной громить”, “собирайте друзей”. В представленных материалах такого нет. Но контекстуально лозунг “Свободу не дают, свободы добиваются” можно интерпретировать как побуждение к действиям против власти», — сказал он.

По его мнению, слоган, озвучиваемый в конце каждого видео, становится частью высказывания автора.

«Исследуемый слоган выполняет функциональную мобилизующую роль и призывает бороться, а призыв бороться — это уже побуждение. Значит кто-то свободу не дает, значит этой свободы надо добиваться, а добиваться — это необходимость, значит есть необходимость в активном действии, значит призыв к борьбе. А к борьбе какой? Это же не вид спорта. Свободы можно добиваться разными способами», — сказал Абдыкожоев.

Абдыкожоев добавил, что в видеоматериалах не видел ни одного из подсудимых. Логотипа «Клоопа» на видео не было, и эксперт не смог определить, кем изготовлены видеоматериалы.

В ходе судебного заседания «Клоопу» стало известно, что эту цитату упоминают и в экспертизе в деле против журналистки Лейлы Саралаевой — притом, что она подобного нигде не говорила, не писала, и даже общих видео с Темировым не делала.

Абдыкожоев ранее проводил экспертизы материалов в делах против команды Temirov LIVE, журналистки Канышай Мамыркуловой и телеканала «Апрель». Четыре человека из команды Темирова были признаны виновными, двое из них получили реальные сроки, Канышай Мамыркулова признана виновной и получила пробационный срок в 4 года, а телеканал «Апрель» ликвидировали с удалением всех соцсетей издания.

Прямых призывов нет

Второй эксперт Айдин Омурзаков, напротив, заявил что прямых призывов к беспорядкам в видео Болота Темирова нет. И зрителей своих к массовым беспорядкам он не склонял.



«Он только критиковал, осуждал и проводил свои журналистские расследования. […] То, что он обвиняет [руководство страны], и проводит расследования, я думаю, это некорректно. У него не было никаких идейных и политических мотивов, чтобы он склонял к чему-то», — сказал Айдин Омурзаков.



Он также сказал, что видит подсудимых впервые и не знает, имели ли они отношение к роликам, которые он анализировал.



Юрист Нурбек Токтакунов, присутствовавший на заседании, считает, что уже всем понятно — подсудимые не имеют отношения к материалам, за которые их хотят привлечь к ответственности.

«Сегодня уже и суд, и прокуратура уже точно убедились, что эти видеопубликации Болота Темирова, на основе которых строится обвинение, не имеют никакого отношения к сотрудникам “Клоопа”, которые сидят в СИЗО. Этих следов, что это были совместные расследования “Клоопа” и Темирова, я не увидел. И суд это видит, и прокуратура видит, и прокуратура как-то даже не участвует в этом, потому что они сами видят, что эти заключения экспертов — чушь собачья. Эксперт Абдыкожоев приравнивает критику власти, которая разрешена Конституцией, к призывам к массовым беспорядкам», — сказал он.

Следующее заседание пройдет 16 сентября в 16:00.

Преследование за чужие видео

Предыдущее судебное заседание против бывших сотрудников «Клоопа» прошло 1 сентября. На нём выступили другие бывшие сотрудники издания, которых представили как свидетелей обвинения. Однако ни один из них не свидетельствовал против бывших операторов Александра Александрова, Жоомарта Дуулатова, а также двух бывших бухгалтеров.

На первом заседании был озвучен обвинительный акт против бывших сотрудников «Клоопа». Из него стало известно, что судят бывших операторов и бухгалтеров именно за материалы Болота Темирова. Причём следствию известно что это материалы Болота Темирова, так как это указано в обвинительном акте в разделе доказательств.

Аресты журналистов «Клоопа»

Массовые аресты бывших и действующих сотрудников сотрудниками ГКНБ издания начались 28 мая. Всего силовики подвергли допросам, обыскам или задержаниям 12 человек. Двое из них не имели отношения к изданию, а были друзьями бывших или действующих сотрудников. Часть задержанных допросили в качестве свидетелей и отпустили после многочасовых допросов без адвокатов, принудив их зачитать извинения на камеру.

Двоих операторов Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова допрашивали без адвокатов, затем водворили в ИВС, а позже и в СИЗО, куда какое-то время также не допускали адвокатов. Защита неоднократно ходатайствовала о том, чтобы молодых людей отпустили под домашний арест, однако этого до сих пор не произошло.

Бухгалтеров издания сначала допрашивали в качестве свидетелей, однако, согласно обвинительному акту 7 июля их допрашивали уже в качестве обвиняемых. Их не водворили в СИЗО, однако неизвестно, какая мера пресечения избрана в отношении них.