Если раньше власти Кыргызстана реагировали на опубликованные расследования и статьи журналистов, то теперь решили действовать на опережение, заранее ликвидируя целые редакции и криминализируя журналистику.

Кыргызстан, который когда-то называли «островком демократии» в Центральной Азии, пережил заметный возврат к авторитаризму при президентстве Садыра Жапарова — политика, пришедшего к власти после протестов, в результате которых было свергнуто предыдущее правительство в октябре 2020 года.

Это пересказ материала OCCRP, прочитать его в оригинале вы можете здесь.

Автор материала бывший главред «Клоопа» Эльдияр Арыкбаев. В подготовке этой статьи также приняли участие два кыргызских журналиста, имена которых не разглашаются по соображениям безопасности.

Четверо бывших сотрудников расследовательского издания «Клооп» предстали перед судом в Бишкеке по обвинению в сговоре с целью «подстрекательства к массовым беспорядкам». Это необычная смесь подсудимых — два бухгалтера и два оператора. Все четверо признали себя виновными, но есть несколько «но».

На судебном заседании 5 августа прокуратура обнародовала обвинительный акт. Кайсын Абакиров, адвокат бывшего оператора «Клоопа» Александра Александрова, считает, что большая часть дела основана на пяти видеороликах с критикой власти, которые, по мнению прокуроров, помогали создать операторы.

Ни одно из этих видео не было опубликованы «Клоопом» (и с ними не связаны ни операторы, ни бухгалтера издания, прим. редакции). Они были опубликованы в «Темиров Live» — другом расследовательском СМИ Кыргызстана, теперь работающем в изгнании.

Кроме того, бухгалтеров обвиняют в том, что они переводили деньги операторам за «совместные расследования» с Болотом Темировым — журналистом, которого власти Кыргызстана выдворили из страны в ноябре 2022 года.

Видео с критикой в адрес чиновников и власти следствие расценило, как попытки «призвать к активному неповиновению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам».

«Клооп» отрицает, что его сотрудники работали с Temirov Live над этими видео, и говорит, что судебный процесс является последним этапом широкомасштабной атаки Кыргызстана на независимые СМИ.

«В нашем случае в обвинительном заключении нет ни одного материала, который был бы опубликован на «Клоопе»», — говорит сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин. «Кыргызские власти просто находят любой способ нанести максимальный вред СМИ, организации и людям, связанным с ним».

Ранее пресс-секретарь президента публично обвинил «Клооп» в сотрудничестве с Темировым для выполнения «специальных заказов против государства», якобы замаскированных под журналистику.

Дело в отношении сооснователя «Клооп» Рината Тухватшина выделено в отдельное производство, а его юристу не дали материалы уголовного дела. Этим летом у Тухватшина, главного редактора Анны Капушенко и исполнительного директора Галины Гапаровой были заморожены банковские счета.

Когда журналистика становится «преступлением»

До «Клоопа» был Temirov Live.

В январе 2024 года кыргызские силовики провели обыск в редакции Temirov Live в Бишкеке, задержав 11 действующих и бывших журналистов и сотрудников, в том числе директора издания Махабат Тажибек кызы, жену Болота Темирова. Всех их обвинили в «призывах к массовым беспорядкам».

Аресты произошли через несколько дней после того, как Temirov Live выпустил видео, в котором обвинил министра внутренних дел Улана Ниязбекова в злоупотреблении властью.

Стенограммы допросов показывают, что журналистов, расспрашивали о том, как они создавали материалы редакции и кто в правительстве мог сливать информацию. Следователи не задавали никаких вопросов о якобы имевших место призывах к свержению власти или к беспорядкам, в совершении которых обвиняют репортеров.

Обычную рутину издания — редакционные совещания, монтаж видео, выплату зарплаты — все это представили как «доказательства заговора». Использование зашифрованных мессенджеров, таких как Signal, описывалось как доказательство того, что журналисты «обсуждали негативные темы, направленные на разжигание массовых беспорядков». По словам прокурора, сама редакция была местом преступления.

Дело довольно сильно опиралось на лингвистов, которых прокуратура привлекла для экспертизы видео и определения того, действительно ли они призывали к подстрекательству. Однако методологию лингвистов эксперты по правовым вопросам назвали сомнительной. В одном из анализов говорится, что видео «Темиров Live» содержит «признаки призывов к массовым беспорядкам и возможной смене власти». В другом — что «прямого подстрекательства не было», но что видео имели тон, который мог «повлиять на общественное мнение дестабилизирующим образом».

Следователи также нарисовали «диаграммы связей», на которых между собой были соединены источники, коллеги и родственники сотрудников Temirov Live, представив их как сеть подрывной деятельности.

Судебный процесс завершился в конце 2024 года. Семь сотрудников были оправданы. Двое молодых журналистов, которые уже провели восемь месяцев под стражей, были освобождены условно. Но двое других получили реальные тюремные сроки: Тажибек кызы была приговорена к шести годам лишения свободы, а Азамат Ишенбеков – к пяти. Весной этого года президент помиловал Ишенбекова, напомнив, что свобода прессы в Кыргызстане теперь зависит от политической прихоти.

Но на этом репрессии не остановились: методы, опробованные на Temirov Live, вскоре были оптимизированы и применены против «Клоопа».

Проверенная стратегия по усмирению журналистов

Майским утром 25-летняя журналистка «Клоопа» Зыягуль Болот кызы услышала стук в дверь. Она жила в городе Ош. Через несколько минут сотрудники службы безопасности в штатском из Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) вошли внутрь и изъяли у нее телефон и ноутбук. Ей сказали, что ее повезут в Бишкек на допрос, но никто не объяснил почему.

В тот же день ГКНБ увезли на допрос еще пятерых журналистов и сотрудников «Клоопа». Еще двое были задержаны на следующий день.

«Люди содержатся фактически инкоммуникадо», — сказал соучредитель «Клоопа» Тухватшин в публичном заявлении в тот день. «После задержания никто из них не смог связаться ни с родственниками, ни с нами. С момента задержания адвокатов к задержанным не пускают. […] Я считаю происходящее не просто задержанием. А похищением».

Большинство из них были освобождены в течение суток. Вскоре в соцсетях и на национальном телевидении распространили видео, снятое в ГКНБ, в котором они пообещали разорвать связи с «Клоопом» и попросили прощения за «деструктивную» деятельность.

Однако двое операторов остаются в заключении уже несколько месяцев, а двум бухгалтерам «Клоопа» запретили выезд из Кыргызстана.

На момент рейдов власти не выдвинули никаких конкретных обвинений. Только позже выяснилось, что дело связано с пятью видео — ни одно из них не было опубликовано «Клоопом».

В то время ГКНБ выпустил лишь пресс-релиз, в котором обвинил сотрудников «Клоопа» в «подстрекательстве к массовым беспорядкам». В заявлении повторяются те же расплывчатые формулировки, которые использовались в деле, возбужденном против Temirov Live.

Правозащитные группы осудили аресты журналистов как часть более широкой кампании по давлению на независимую журналистику в Кыргызстане.

«Любой, кто высказывает критику в адрес властей или их действий, теперь расценивается как призывающий к массовым беспорядкам», — сказала OCCRP Сыйнат Султаналиева, исследователь Human Rights Watch по Центральной Азии. «Это очень опасная тенденция в Кыргызстане, потому что она напоминает аналогичные пути развития в соседних странах».

«Клооп» объявил, что будет продолжать сообщать о происходящем в Кыргызстане, несмотря на давление. «Мы будем продолжать нашу работу», — сказал Тухватшин. «Мы не перестанем проводить расследования. […] Поскольку в Кыргызстане никто не может этого делать, это будем делать мы».