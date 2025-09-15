«Клооп» и Temirov Live продолжают расследовать, кто получает доступ к строительству малых гидроэлектростанций в Кыргызстане. На этот раз речь о Рыскуле Зулушове — бывшем начальнике Ошского областного управления Судебного департамента и родном брате экс-генпрокурора Курманкула Зулушева.

Рыскул Зулушов — учредитель и соучредитель в четырех компаниях. Их основной вид деятельности — «производство электроэнергии гидроэлектростанциями». Три из них он открыл после 2021 года. То есть, уже после того, как к власти пришли Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, которые связаны с его братом экс-генпрокурором Курманкулом.

В компаниях «Кайнама ГЭС» и «Гидро Прогресс» компаньоном Рыскула Зулушова выступает Назаралиев Советбек Амантаевич. Factcheck.kg сообщал, что он был членом совета правления бизнес-ассоциации JIA.

Их компания «Кайнама ГЭС» построила малую ГЭС «Кайнама». В 2024 году ее открывал сам президент Садыр Жапаров. Гидроэлектростанция обошлась в $9,3 миллионов. Кредит на ее строительство выдал Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) в размере $3,8 млн, а также банк Raiffeisen-Landesbank Steiermark. Сумма кредита, выданная банком, и условия, на которых он был взят, не сообщались.

Компании Зулушова и Назаралиева строят еще три малые ГЭС. Кроме того, по данным Венгерско-Кыргызского фонда развития, компании Зулушова планируют построить еще две малые ГЭС.

Строительство малых ГЭС в Кыргызстане — прибыльный бизнес. Как уже сообщал «Клооп», государство покупает у них электричество по 4,42 за 1 кВт/час. По словам экспертов, это самый высокий тариф в регионе. Участники рынка говорят, что при таком тарифе малая ГЭС окупится, в среднем, за 6-8 лет. А потом будет приносить хорошую прибыль, потому что себестоимость киловатт-часа упадет до уровня 0,6 — 1 сом.

От прокурорских кабинетов к энергетическим миллионам

Издание Factcheck.kg в 2022 году опубликовало два расследования о бизнесе родственников генпрокурора. По данным издания, близкие Зулушева на тот момент владели примерно десятью компаниями.

В том же году активист, сторонник экс-министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева Атай Бейшенбек опубликовал письмо, написанное якобы работниками прокуратуры. Оно было опубликовано после того, как Бейшеналиев был задержан сотрудниками Генпрокуратуры. В письме говорилось, что Курманкул Зулушев, возглавив Генпрокуратуру, стал назначать на должности «своих» сотрудников. С их помощью Зулушев «возбуждал уголовные дела в отношении представителей бизнеса» и таким образом обогащался, утверждали авторы письма. В качестве доказательства они приводили тот факт, что родственники Зулушева с 2021 года начали управлять «крупными» компаниями. Среди них упоминалась компания «Кайнама ГЭС», которая построила одноименную малую гидроэлектростанцию.

Летом 2022 года бизнес-партнер Рыскула Зулушова Советбек Назаралиев назвал это «неправдой». Но фактов, опровергающих обвинения в письме, не привел. «Пишут всякое, не зная действительности, — заявил он. — Компания создана недавно. Работа еще не началась. Нас не поддерживал Курманкул Зулушев. То, что говорят, неправда».

Курманкул Зулушев был назначен на должность генерального прокурора в октябре 2020 года, когда к власти пришел Садыр Жапаров. До назначения на эту должность, с 2015 года он был депутатом от партии Камчыбека Ташиева и Омурбека Бабанова «Республика — Ата-Журт». А в октябре 2020 года баллотировался с братом Рыскулом Зулушовым от партии «Мекенчил», где первыми в списке шли Камчыбек Ташиев и брат Садыра Жапарова Сабыр.

Официальная причина назначения Зулушева генпрокурором не сообщалась. Однако Зулушев был председателем судебной коллегии судей Бишкекского городского суда, которая в 2013 году оправдала Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и экс-спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова. Все трое были депутатами парламента. Жапарова, Ташиева, Мамытова обвиняли в попытке захвата власти.

Из-за оправдательного приговора Курманкула Зулушева и еще одного судью, Медербека Сатыева, сняли с должностей. Об этой истории подробно рассказывала пресс-служба тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. После прихода Жапарова и Ташиева к власти Сатыева тоже назначили на высокую должность. В октябре 2020 года он был назначен первым заместителем руководителя аппарата президента, а в 2024 году председателем Верховного суда.

Еще одно доказательство связи Зулушева с главой ГКНБ — сын Ташиева Тимурлан до 2022 года был соучредителем строительной компании «Ырыс ордо» вместе с Рыскулом Зулушовым. А предполагаемый племянник Ташиева Бакыт Казыбеков после назначения генпрокурором Курманкула Зулушева начал работать в прокуратуре.

Вторая линия: малые ГЭС Азата Бурканова

Это не первый случай, когда приближенные к власти лица строят в Кыргызстане малые ГЭС. «Клооп» и Temirov Live уже рассказывали, как сын друга президента Азат Бурканов построил две мини ГЭС и строит еще две. Как и Рыскул Зулушов, Азат Бурканов начал строить их после прихода к власти Садыра Жапарова.

Помимо этого, Азат Бурканов является учредителем или соучредителем десяти компаний, основной вид деятельности которых — «производство электроэнергии гидроэлектростанциями». Девять из них были открыты после 2021 года.

Партнером Азата Бурканова в этом бизнесе выступает внучатый племянник бывшего президента Аскара Акаева Нурсултан Чилтенов. По словам активиста Эрлана Бекчоро, Чилтенов является сватом президента Садыра Жапарова.

Это не первая отрасль, где раскрылись бизнес таланты Азата Бурканова. С приходом к власти Садыра Жапарова он открыл в Кыргызстане первое казино. Азат Бурканов с Нурсултаном Чилтеновым завладели заводом ЖБИ в Кара-Балте. А его отец Арзыбек Бурканов с приближенными начали выигрывать государственные тендеры и завладели заводом ЖБИ, а также спортивно-развлекательным центром «Сан сити» в Бишкеке.