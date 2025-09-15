В Караколе задержан правозащитник Камиль Рузиев. Милиция подозревает его в вымогательстве 150 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело. Следствие утверждает, что заявительница передала 30 000 сомов гражданину М. Е и при получении остальной суммы были задержаны М.Е и К. Р, то есть Камиль Рузиев.

Рузиев занимался защитой 13-летней девочки, пострадавшей от изнасилования. Близкие Рузиева сообщили «Клоопу», что мать подозреваемого в изнасиловании М. О. предлагала деньги за закрытие дела дяде девочки и правозащитнику.

«Милиционеры сделали так, что якобы он со стороной жертвы вымогал деньги», — говорят родные Рузиева. Дядю пострадавшей девочки тоже задержали.

У Рузиева давний конфликт с силовиками в Караколе. Еще в 2015 году была информация о том, что его пытали сотрудники милиции и требовали написать расписку о том, что он впредь не будет проверять работу СИЗО Каракола и защищать права пострадавших. Дело о пытках правозащитника прекратили.

Он также защищал интересы иностранца, которого пытали и у которого вымогали деньги. После этого Рузиев сообщил, что сотрудник милиции Токушев угрожал ему оружием. Позднее милиционера отстранили от должности.

Правозащитник обратился в ГКНБ и прокуратуру с заявлением о расследовании угроз и пыток со стороны следователя. Однако правоохранительные органы ничего не предприняли. Тогда Рузиев подал иск на сотрудников ГКНБ за их бездействие.

В мае 2020 года Рузиева задержали, причем следователи, работавшие над его задержанием, были непосредственно связаны с сотрудниками ГКНБ, на которых правозащитник подал иск.

ГКНБ в день задержания выпустило пресс-релиз, где обвиняло его в вымогательствах. Спецслужбы не смогли ничего подтвердить на суде и в итоге пытались обвинить правозащитника в «подделке документов» — его медицинской справки. Позже ГКНБ распространил видео с тремя кыргызстанцами, интересы которых защищал Рузиев, на котором его обвиняли в мошенничестве. Однако после этого одна из героинь видео публично призналась, что сотрудники ГКНБ вынудили ее записать такое видео.

Позже экспертиза подтвердила, что Рузиев не подделывал медицинскую справку, а суд оправдал его. Сторона обвинения пыталась оспорить оправдательное решение суда. Только в январе 2023 Верховный суд оправдал Рузиева по всем обвинениям.