Во время показаний в суде бывшие операторы «Клоопа» Жоомарт Дуулатов и Александр Александров отказались от признания вины. Они заявили, что ранее их вынудили дать компрометирующие показания: под давлением и обещаниями освободить. Бухгалтеры, которые также проходят обвиняемыми по делу, заявили, что в подготовке расследований не участвовали.

Temirov Live ≠ «Клооп»

В Первомайском райсуде Бишкека 9 сентября прошло заседание в отношении бывших сотрудников «Клоопа» — двух операторов и двух бухгалтеров издания. Следствие обвиняет их в «призывах к беспорядкам» из-за видео, опубликованных на канале Temirov Live.

Как это связано с сотрудниками «Клоопа» — не понятно. Видео, рассматриваемые следствием как доказательства, никогда не публиковались на сайте и в соцсетях «Клоопа», а сотрудники редакции никогда не участвовали в создании материалов для Temirov Live.

Каким образом эти публикации могут быть связаны с «Клоопом» не понимают ни подсудимые, ни их адвокаты, ни госэксперты, которые давали свои заключения по видео.

Признались под давлением

Во время дачи показаний бывшие операторы «Клоопа» Жоомарт Дуулатов и Александр Александров отказались от признательных показаний, которые они дали на допросах без адвоката. Они заявили, что их вынудили свидетельствовать против себя.

«На данный момент я не признаю свою вину. В первый раз я признался, честно признаюсь, я был очень сильно напуган. В первый раз оказался в следственном изоляторе. И со стороны следствия было предложено, чтобы я признал свою вину, после чего они меня отпустят под домашний арест, под подписку о невыезде. [Признался] из-за страха того, что я окажусь за решеткой», — рассказал Жоомарт Дуулатов.

«В материалах дела есть мои показания о том, что я якобы занимался съемкой, монтажом и склейкой видеоматериалов, указанных в деле, но я этого не делал. Мне предложили домашний арест в обмен на такие показания […] мне пришлось себя оклеветать», — рассказал Александр Александров.

Кроме того, Александров и Дуулатов рассказали о своих должностных обязанностях во время работы в издании, о том, над какими материалами они работали, а также о том, кто руководит «Клоопом».



Александрова также спрашивали, публиковал ли он критику власти в своих соцсетях и как он относится к действующей власти, одобряет ли ее свержение. Напомним, бывшего оператора судят не из-за его личных постов в интернете.

Он сообщил, что власть в соцсетях не критиковал.

«Когда меня задерживали, я думал, что меня задерживают за то, что я журналист “Клоопа”. Я реально работал там, но к видео, указанным в материалах дела, я не имею никакого отношения […]. Я не являюсь ни автором, ни исполнителем этих материалов […]. Я не веду соцсети, в них нет никаких политических заявлений», — рассказал Александров.

В суде дали свои показания и бухгалтеры «Клоопа», которых также обвиняют в призывах к беспорядкам. Они описали свою работу по финансовым вопросам организации и подчеркнули, что не знают Болота Темирова — ведущего Temirov Live, и не видели его публикации.

Они добавили, что не имеют отношения к публикации материалов на «Клоопе» или Temirov Live — это не входит в компетенцию бухгалтеров.

Главному бухгалтеру задали вопрос, признала ли она вину — она ответила, что признала только то, что работала в «Клоопе». В самом обвинительном акте бухгалтеров тоже, по сути, обвиняют только в том, что они работали в издании. Но при этом, они также, как и операторы, проходят по статье о призывах к массовым беспорядкам.

Ее также спросили о финансировании «Клоопа» в Кыргызстане и связан ли с этим Болот Темиров.

«Нет [не связан]. Мы давали сводную информацию в налоговую, она есть в открытом доступе, там все наши доноры», — сказала она, отметив, что Темирова не было ни в договорах, ни в числе доноров.

Второго бухгалтера спросили, призывала ли она к беспорядкам — она ответила, что нет.

«Я человек глубоко религиозный, мне любые массовые беспорядки глубоко противны», — сказала она.

Аресты журналистов

28-29 мая в Оше и Бишкеке прошли массовые задержания сотрудников Клооп, в том числе бывших, также были задержаны их друзья и близкие. Всех их ждал многочасовой допрос без адвокатов, который ГКНБ упорно называет беседой. Почти всех задержанных отпустили — предварительно сняв журналистов на камеру, вынудив их признаться в «деструктивной деятельности» и пообещать больше не работать с «Клоопом». Также их вынудили говорить о Болоте Темирове, например, утверждать, что он живет в Польше с Ринатом Тухватшиным, сооснователем «Клоопа».

Позже эти признания в «деструктивной деятельности» использовали как доказательства в деле против двух бывших операторов Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова, и бывших бухгалтеров «Клоопа».



Задержания и допросы действующих и бывших сотрудников «Клоопа» осудили правозащитники и ряд международных организаций, в том числе «Репортёры без границ» (RSF), Human Rights Watch и Комитет по защите журналистов (CPJ). Они призвали власти освободить задержанных и прекратить преследование «Клоопа» и его сотрудников.