17 сентября Первомайский райсуд Бишкека приговорил бывших операторов «Клоопа» Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Двум бухгалтерам, которые также проходили обвиняемыми по делу, дали три года пробации.

Их признали виновными по статье о призывах к беспорядкам за пять видео, к которым ни операторы, ни бухгалтеры не имели отношения. Все пять материалов выпускал журналист-расследователь Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Болот Темиров ранее не раз сообщал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также он отмечал, что весь свой контент производит сам.

Эксперты не нашли в этих видео прямых призывов к беспорядкам, хотя эксперт-лингвист Таалайбек Абдыкожоев и увидел возможные признаки призыва в слогане в видео Болота Темирова «Свободу не дают, свободы добиваются». Тем не менее, эксперт не понимал, причем тут «Клооп», если он делал экспертизу по видео Болота Темирова.

Хотя следствие настаивало, что Болот Темиров передает некие материалы руководству Клоопа, которые потом руководство передает операторам, доказать это не смогли — ведь указанные в деле материалы «Клооп» не публиковал. Также следствие пыталось убедить всех в том, что Болот Темиров финансирует «Клооп», но не смогло доказать свои доводы.

«У меня сложилось такое впечатление, что обвинение хотело запугать других журналистов Кыргызстана, чтобы они больше не связывались с Temirov Live и другими. Это как бы показательный урок. У меня такое впечатление сложилось, потому что в материалах дела нет ни одного доказательства вины Дуулатова и других подсудимых. Вообще», — заявил на заседании один из адвокатов.

Следствие не смогло доказать ни один из доводов уголовного дела, а операторы признали, что их ранее вынудили признать вину в обмен на домашний арест. Тем не менее, судья Чолпонай Уметалиева 17 сентября решила отправить двух операторов в колонию.