Материал опубликован в разделе «Мнения» – в таких публикациях выражается личное мнение автора. Автор этой колонки – редакторка «Клоопа» Айдай Иргебай.

Ранним майским утром мы узнали, что в Оше задержали нашу коллегу Зыягуль Болот кызы. И когда окружающие спрашивали, почему её задержали, оперативники ответили — по делу Болота Темирова, журналиста-расследователя, которого власти выдворили из страны еще в 2022 году. Мы тогда не поверили в эту причину и ждали официальную информацию, потому что с Болотом Темировым девушка никак не была связана (только если своей фамилией Болот кызы).

Следом мы узнали о задержании оператора и видеоредактора Александра Александрова. Следователи пришли в его дом в Бишкеке. Следствие работало в двух городах одновременно. А после мы узнали о задержании Зары, девушки, которая за 3 года до этого работала в смм-отделе «Клоопа». Она ушла из журналистики, да и в издании отвечала не за статьи, а за креатив.

«Видимо дело с Болотом не связано», — подумали тогда мы, потому что иначе причём тут смм-специалистка, которая уже 3 года не работает в редакции. Потом мы узнали о задержании нашей журналистки вместе с её подругой, о задержании бывшего оператора вместе с его девушкой, был задержан ещё один смм-специалист. А после гости из отделения наведались к нашему офис-менеджеру и бухгалтерам.

И все эти люди не были связаны с Болотом Темировым, так что мы подумали, что оперативник тем майским утром в Оше сказал что-то наобум.

Однако бывший журналист, а ныне госаппаратчик Дайырбек Орунбеков у себя в Фейсбуке написал о связи задержанных с Болотом Темировым — тут стоит отметить, что Темиров, вообще-то, не вне закона. В Конституции нет статьи «нельзя коммуницировать с Болотом Темировым», и даже если бы задержанные имели хоть какую-то связь с ним, это очевидно не было бы незаконным в стране, где работают законы, а суд независим.

Орунбеков клеймил наших коллег, обвинял их в получении денег от Болота Темирова и подготовке для него ложных расследований, нарушая презумпцию невиновности и очевидно возложив на себя функции следствия, ведь официального обвинения ещё озвучено не было. А человек из аппарата президента не то, что намекнул, а практически прямо сказал, что дело-то политическое. И всё давно решили за нас, да и за вас.

Уже после, ГКНБ выпустил видео, на котором наших, теперь уже бывших членов редакции, вынудили признаться в «деструктивной деятельности», а также отказаться от дальнейшей работы в «Клоопе». Конечно, не забыли в видео упомянуть и Болота Темирова.

Задержанных допрашивали с утра, не допуская к ним адвокатов и не позволяя сообщить близким, где они находятся. Возле здания ГКНБ постепенно собрались родственники, коллеги, друзья задержанных. В разное время адвокаты, родственники и правозащитники пытались прорваться в здание силового ведомства, но эти попытки не увенчались успехом. Всех девушек отпустили лишь поздно вечером, а под стражей остались операторы — уже ушедший из журналистики Жоомарт Дуулатов и планировавший уйти из неё Александр Александров. Стало понятно, что они — обвиняемые.

Это уже потом бухгалтеров решили приписать к делу в качестве обвиняемых, вы не поверите, за то что они выдавали зарплату. То есть выполняли работу бухгалтеров.

После выступления госаппаратчика и видео ГКНБ было очевидно, что связь дела с гонениями в адрес Болота Темирова есть. Однако официальное обвинение было по статье о призывах к массовым беспорядкам. Как именно операторы призывают к чему бы то ни было — не ясно. У ребят даже нет активных социальных сетей, где они критиковали бы хоть кого-то.

Однако мы думали, что преследование наших сотрудников может быть связано с общими расследованиями, которые редакция выпускает совместно с Болотом Темировым. Такие расследования у «Клоопа» есть, и мы всегда сообщаем, что в этом материале издание сотрудничало с Темировым. Это совместное расследование.

Стоит наверное объяснить, как это работает. Команда расследователей, которая не находится в Кыргызстане, работает над материалом, как и Болот — изучают данные, подтверждают информацию, выясняют правду. А потом на основе полученных фактов создаются видео — Болот Темиров работает над своей версией, а редакция «Клоопа» создает собственный материал. Если вы посмотрите видео Болота Темирова и материалы «Клоопа» на одну и ту же тему, то увидите, что они очень сильно отличаются. Подчеркну, над своими видео Темиров работает отдельно от «Клоопа».

Так что в обвинительном акте мы ожидали увидеть какие-то совместные расследования, раз уж все со всех сторон всё время упоминают официально никем не запрещённого Темирова. Однако обвинительный акт нас удивил.

В нём перечислялись пять материалов. Все они были публикациями на YouTube-канале Темирова. Это были его оригинальные публикации. На страницах «Клоопа» не выходили ни подобные материалы, ни перепосты этих видео.

Это материалы «Богатые едят мясо, бедные — “Доширак”», «Жапаров вывозит золото в Кипр», «Расточительство и репрессии: Как власти закрывают нам рты», «Ложь и показуха Жапаровых: долги, коррупция», «Золото Кыргызстана пропало, кто забрал миллионы». Большая часть материалов рассказывает о тех или иных действиях президента Садыра Жапарова.

О’кей, возможно ни следователи, ни судья в 21 веке, в эпоху интернета и возможности проверить любую информацию не знают о том, что это не наши статьи? Вы могли бы задать этот резонный вопрос. Но они знают. И это ясно из обвинительного акта.

В качестве доказательств к обвинительному акту приложили оценку действий Болота Темирова, а также диск серого цвета с пятью его видеоматериалами. Там так и написано, диск с видео Темирова. Более того, когда эксперты выступали на суде, они прямо говорили, что изучали видео Болота Темирова, и оценивают видео именно этого журналиста. Не «Клоопа».

Один из экспертов Таалайбек Абдыкожоев нашёл призывы к беспорядкам. Ну как нашел? Абдыкожоеву не понравилась фраза «Свободу не дают, свободы добиваются». Это цитата, которую в конце своих роликов использует Болот Темиров. По мнению эксперта, в тех пяти роликах Темиров создал образ врага в виде правительства. Напоминаю, что суд был в отношении сотрудников «Клоопа», а не против Болота Темирова.

«Прямых призывов к массовым беспорядкам нет. Прямой призыв — это, например, “пойдемте со мной громить”, “собирайте друзей”. В представленных материалах такого нет. Но контекстуально лозунг “Свободу не дают, свободы добиваются” можно интерпретировать как побуждение к действиям против власти», — сказал он.

Кстати, второй эксперт на суде, Айдин Омурзаков, никаких призывов к беспорядкам в видео Болота Темирова не узрел.

В своём обвинительном акте следствие утверждало, что все эти люди могли вести «нормальный образ жизни», но вместо этого — а дальше описывается стандартная работа операторов и бухгалтеров, после чего говорится, что поэтому они причастны к призывам к беспорядкам.

И вот за эти пять видео Болота Темирова судят наших бывших сотрудников, двух операторов и двух бухгалтеров.

Даже госэксперты не понимали, почему на скамье подсудимых вообще оказались сотрудники «Клоопа». Над этими видео очевидно не работали ни бухгалтеры, ни операторы «Клоопа». Ведь это материалы другого издания.

А в случае бывшего оператора Жоомарта Дуулатова следователи и вовсе допустили действительно вопиющую ошибку. В обвинительном акте его указали бухгалтером. При этом описаны его функции как оператора.

Так что же сейчас происходит: государство пытается бороться с потенциальными организаторами массового переворота в Кыргызстане или власти устраивают личную вендетту против Болота Темирова, наказывая всех, кто может быть с ним хоть как-то связан.

Почему именно Темиров спросите вы? Потому что даже после того, как в Кыргызстане его пытались посадить по политическому делу, а когда не смогли — выдворили из страны, он продолжил публиковать свои расследования про власть из-за границы.

Тогда стали наказывать его команду, которая осталась в стране — арестовали 11 журналистов и сотрудников, в том числе и тех, кто уже долгое время не работал в редакции. Их держали в следственном изоляторе, а в конце концов по сути оставили в заложниках его супругу и сына. Супругу в заключении, потому что она яркая и не сломленная журналистка, а сына — у бабушки, но с постоянными намёками, что он может оказаться под «опекой» государства.

И теперь большая часть обвинительного акта против бывших сотрудников «Клоопа» касается только Темирова. Его видео. Оценка его видео. Оценка самого Болота со слов экспертов. И предполагаемые данные о том, где может находиться Темиров. Сами забрали у него гражданство, выдворили из страны, лишили возможности вернуться, а теперь ищут и не могут найти.

И тогда у меня вопрос. Если вы мечетесь из-за личной вендетты к журналисту, которого сами же выслали из страны, своими руками, причём тут операторы и бухгалтеры «Клоопа», которые не выпускают материалы Болота Темирова? Почему вы судите людей за видеоматериалы, к изготовлению и публикации которых они даже косвенно не причастны? Если это знают следователи, судьи, адвокаты, любые люди, которые увидели отрывки из обвинительного акта, то почему судилище продолжается?