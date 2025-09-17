Александр Александров и Жоомарт Дуулатов во время заседания суда 5 августа. Фото: RFE/RL

Материал опубликован в разделе «Мнения» – в таких публикациях выражается личное мнение автора. Автор этой колонки – редакторка «Клоопа» Айдай Иргебай.

Ранним майским утром мы узнали, что в Оше задержали нашу коллегу Зыягуль Болот кызы. И когда окружающие спрашивали, почему её задержали, оперативники ответили — по делу Болота Темирова, журналиста-расследователя, которого власти выдворили из страны еще в 2022 году. Мы тогда не поверили в эту причину и ждали официальную информацию, потому что с Болотом Темировым девушка никак не была связана (только если своей фамилией Болот кызы).

Следом мы узнали о задержании оператора и видеоредактора Александра Александрова. Следователи пришли в его дом в Бишкеке. Следствие работало в двух городах одновременно. А после мы узнали о задержании Зары, девушки, которая за 3 года до этого работала в смм-отделе «Клоопа». Она ушла из журналистики, да и в издании отвечала не за статьи, а за креатив.

«Видимо дело с Болотом не связано», — подумали тогда мы, потому что иначе причём тут смм-специалистка, которая уже 3 года не работает в редакции. Потом мы узнали о задержании нашей журналистки вместе с её подругой, о задержании бывшего оператора вместе с его девушкой, был задержан ещё один смм-специалист. А после гости из отделения наведались к нашему офис-менеджеру и бухгалтерам.

И все эти люди не были связаны с Болотом Темировым, так что мы подумали, что оперативник тем майским утром в Оше сказал что-то наобум.

Однако бывший журналист, а ныне госаппаратчик Дайырбек Орунбеков у себя в Фейсбуке написал о связи задержанных с Болотом Темировым — тут стоит отметить, что Темиров, вообще-то, не вне закона. В Конституции нет статьи «нельзя коммуницировать с Болотом Темировым», и даже если бы задержанные имели хоть какую-то связь с ним, это очевидно не было бы незаконным в стране, где работают законы, а суд независим.

Орунбеков клеймил наших коллег, обвинял их в получении денег от Болота Темирова и подготовке для него ложных расследований, нарушая презумпцию невиновности и очевидно возложив на себя функции следствия, ведь официального обвинения ещё озвучено не было. А человек из аппарата президента не то, что намекнул, а практически прямо сказал, что дело-то политическое. И всё давно решили за нас, да и за вас.

Уже после, ГКНБ выпустил видео, на котором наших, теперь уже бывших членов редакции, вынудили признаться в «деструктивной деятельности», а также отказаться от дальнейшей работы в «Клоопе». Конечно, не забыли в видео упомянуть и Болота Темирова.

Задержанных допрашивали с утра, не допуская к ним адвокатов и не позволяя сообщить близким, где они находятся. Возле здания ГКНБ постепенно собрались родственники, коллеги, друзья задержанных. В разное время адвокаты, родственники и правозащитники пытались прорваться в здание силового ведомства, но эти попытки не увенчались успехом. Всех девушек отпустили лишь поздно вечером, а под стражей остались операторы — уже ушедший из журналистики Жоомарт Дуулатов и планировавший уйти из неё Александр Александров. Стало понятно, что они — обвиняемые.

Это уже потом бухгалтеров решили приписать к делу в качестве обвиняемых, вы не поверите, за то что они выдавали зарплату. То есть выполняли работу бухгалтеров.

После выступления госаппаратчика и видео ГКНБ было очевидно, что связь дела с гонениями в адрес Болота Темирова есть. Однако официальное обвинение было по статье о призывах к массовым беспорядкам. Как именно операторы призывают к чему бы то ни было — не ясно. У ребят даже нет активных социальных сетей, где они критиковали бы хоть кого-то.

Однако мы думали, что преследование наших сотрудников может быть связано с общими расследованиями, которые редакция выпускает совместно с Болотом Темировым. Такие расследования у «Клоопа» есть, и мы всегда сообщаем, что в этом материале издание сотрудничало с Темировым. Это совместное расследование.

Стоит наверное объяснить, как это работает. Команда расследователей, которая не находится в Кыргызстане, работает над материалом, как и Болот — изучают данные, подтверждают информацию, выясняют правду. А потом на основе полученных фактов создаются видео — Болот Темиров работает над своей версией, а редакция «Клоопа» создает собственный материал. Если вы посмотрите видео Болота Темирова и материалы «Клоопа» на одну и ту же тему, то увидите, что они очень сильно отличаются. Подчеркну, над своими видео Темиров работает отдельно от «Клоопа».

Так что в обвинительном акте мы ожидали увидеть какие-то совместные расследования, раз уж все со всех сторон всё время упоминают официально никем не запрещённого Темирова. Однако обвинительный акт нас удивил.

В нём перечислялись пять материалов. Все они были публикациями на YouTube-канале Темирова. Это были его оригинальные публикации. На страницах «Клоопа» не выходили ни подобные материалы, ни перепосты этих видео.

Это материалы «Богатые едят мясо, бедные — “Доширак”», «Жапаров вывозит золото в Кипр», «Расточительство и репрессии: Как власти закрывают нам рты», «Ложь и показуха Жапаровых: долги, коррупция», «Золото Кыргызстана пропало, кто забрал миллионы». Большая часть материалов рассказывает о тех или иных действиях президента Садыра Жапарова.

О’кей, возможно ни следователи, ни судья в 21 веке, в эпоху интернета и возможности проверить любую информацию не знают о том, что это не наши статьи? Вы могли бы задать этот резонный вопрос. Но они знают. И это ясно из обвинительного акта.

Скриншот фрагмента обвинительного акта

В качестве доказательств к обвинительному акту приложили оценку действий Болота Темирова, а также диск серого цвета с пятью его видеоматериалами. Там так и написано, диск с видео Темирова. Более того, когда эксперты выступали на суде, они прямо говорили, что изучали видео Болота Темирова, и оценивают видео именно этого журналиста. Не «Клоопа».

Один из экспертов Таалайбек Абдыкожоев нашёл призывы к беспорядкам. Ну как нашел? Абдыкожоеву не понравилась фраза «Свободу не дают, свободы добиваются». Это цитата, которую в конце своих роликов использует Болот Темиров. По мнению эксперта, в тех пяти роликах Темиров создал образ врага в виде правительства. Напоминаю, что суд был в отношении сотрудников «Клоопа», а не против Болота Темирова.

«Прямых призывов к массовым беспорядкам нет. Прямой призыв — это, например, “пойдемте со мной громить”, “собирайте друзей”. В представленных материалах такого нет. Но контекстуально лозунг “Свободу не дают, свободы добиваются” можно интерпретировать как побуждение к действиям против власти», — сказал он.

Кстати, второй эксперт на суде, Айдин Омурзаков, никаких призывов к беспорядкам в видео Болота Темирова не узрел.

В своём обвинительном акте следствие утверждало, что все эти люди могли вести «нормальный образ жизни», но вместо этого — а дальше описывается стандартная работа операторов и бухгалтеров, после чего говорится, что поэтому они причастны к призывам к беспорядкам.

И вот за эти пять видео Болота Темирова судят наших бывших сотрудников, двух операторов и двух бухгалтеров.

Александр Александров и Жоомарт Дуулатов во время суда

Даже госэксперты не понимали, почему на скамье подсудимых вообще оказались сотрудники «Клоопа». Над этими видео очевидно не работали ни бухгалтеры, ни операторы «Клоопа». Ведь это материалы другого издания.

А в случае бывшего оператора Жоомарта Дуулатова следователи и вовсе допустили действительно вопиющую ошибку. В обвинительном акте его указали бухгалтером. При этом описаны его функции как оператора.

Так что же сейчас происходит: государство пытается бороться с потенциальными организаторами массового переворота в Кыргызстане или власти устраивают личную вендетту против Болота Темирова, наказывая всех, кто может быть с ним хоть как-то связан.

Почему именно Темиров спросите вы? Потому что даже после того, как в Кыргызстане его пытались посадить по политическому делу, а когда не смогли — выдворили из страны, он продолжил публиковать свои расследования про власть из-за границы.

Тогда стали наказывать его команду, которая осталась в стране — арестовали 11 журналистов и сотрудников, в том числе и тех, кто уже долгое время не работал в редакции. Их держали в следственном изоляторе, а в конце концов по сути оставили в заложниках его супругу и сына. Супругу в заключении, потому что она яркая и не сломленная журналистка, а сына — у бабушки, но с постоянными намёками, что он может оказаться под «опекой» государства.

И теперь большая часть обвинительного акта против бывших сотрудников «Клоопа» касается только Темирова. Его видео. Оценка его видео. Оценка самого Болота со слов экспертов. И предполагаемые данные о том, где может находиться Темиров. Сами забрали у него гражданство, выдворили из страны, лишили возможности вернуться, а теперь ищут и не могут найти.

И тогда у меня вопрос. Если вы мечетесь из-за личной вендетты к журналисту, которого сами же выслали из страны, своими руками, причём тут операторы и бухгалтеры «Клоопа», которые не выпускают материалы Болота Темирова? Почему вы судите людей за видеоматериалы, к изготовлению и публикации которых они даже косвенно не причастны? Если это знают следователи, судьи, адвокаты, любые люди, которые увидели отрывки из обвинительного акта, то почему судилище продолжается?

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА