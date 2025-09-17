«Клооп» публикует полный текст обвинительного акта в отношении четверых бывших сотрудников издания. Из документа убраны личные данные. Грамматика и пунктуация полностью сохранены.

Обвинительный акт

Руководитель СГ — следователь 1-отдела Следственного управления Главного управления Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики по городу Бишкек, лейтенант юстиции Алимкулов Э.Н., рассмотрев материалы уголовного дела №03-828-2025-000084, после ознакомления с материалами уголовного дела участников процесса, руководствуясь требованиями ст.ст.36, 256 УПК Кыргызской Республики, составил настоящий обвинительный акт в отношении обвиняемых Дуулатова Жоомарта, Александрова Александра, Н. О. В., К.Е.В. в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 40-278 ч.З УК Кыргызской Республики,

Обвиняется:

Дуулатов Жоомарт, 2002 года рождения, гражданин Кыргызской Республики, ранее не судим.

Существо обвинения:

обвиняется в том, что имея все условия для ведения нормального образа жизни, встал на путь совершения тяжкого преступления против общественного порядка при следующих обстоятельствах,

Так, Ж. Дуулатов с ноября 2022 года вплоть до апреля месяц сего года работая на должности видео-оператора-монтажера видео отдела Общественного фонда «Kloop Media — Клооп Медиа», а также получая финансирование от Общественного фонда «Коомар Медиа», в частности занимался монтажом, склеиванием материала и создания субтитров, затем после внесения последних штрихов по монтажу и корректировки текста видеоредактором А.Александровым, получали предварительное одобрение руководством фонда на публикацию материала на просторах масс-медиа площадки «YouTube», в том числе совместные видео-расследования с Болотом Темировым, имеющих деструктивный и подрывной характер.

Анализ и мониторинг социальных сетей кыргызского сегмента распространяет недостоверную информацию и манипулирует общественным мнением с целью эскалации общественно-политической ситуации в стране и увеличения протестного потенциала граждан, в частности опубликованные совместные расследования «Клооп Медиа-Темировлайв, несут недостоверные сведения и необоснованную критику в адрес руководства страны, преследую цель подстрекательства деструктивных сил к организации массовых беспорядков н к публичным призывам насильственного захвата власти.

При таких обстоятельствах, Ж. Дуулатов и А. Александров получали от вышестоящего руководства ОФ Коомар-Медиа (Kloop Media — Клооп Медиа) организаторов деструктивного видео-контента, находящегося за пределами Кыргызской Республики учредителей Тухватшина Рината, Галины Гапаровой и главного редактора Анны Капушенко материалы для монтажа и публикации, полученные в свою очередь от Темирова Болота, и в последующем на просторах масс-медиа публиковались совместные расследования, в частности «Богатые едят мясо, бедные — доширак», «Жапаров вывозит золото в Кипр», «Расточительство и репрессии; Как власти закрывают нам рты», «Лож и показуха Жапаровых: долги, коррупция», «Золото Кыргызстана пропало, кто забрал миллионы».

Согласно заключения судебно-лингвистической экспертизы за №005705 эксперта (на вышеперечисленные совместные расследования) СЭЗ при МЮ КР следует, что в представленных на исследование видеоматериалах имеется содержание негативной информации о представителях правящей власти, Президенте КР С.Н. Жапарове, т.е. имеются лингвистические признаки призыва к массовым протестам, признаки призыва к массовым беспорядкам, признаки призыва к смене.

Решением Октябрьского районного суда г. Бишкек от 9.02.024 года за №ГД-4649/23.Б2, в виду публикуемых на сайтах и социальных сетях материалов направленных на резкую критику проводимой политики действующей власти, публикации материалов носящих сугубо негативный характер, направленный на дискредитацию государственной и муниципальной власти, а также иной деятельности выходящей за рамки устава — принудительно ликвидирована деятельность фонда.

За свои дополнительно предоставленные услуги Ж. Дуулатов и А. Александров, получали от бухгалтеров О. Н. и Е.К. дополнительные выплаты, оформленные договорами на предоставление услуг (подготовка видео-контента) за №*** и 12 актами выполненных работ.

Таким образом, Ж. Дуулатов совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 40-278 ч.З Уголовного кодекса Кыргызской Республики, квалифицирующим признаком которого является «соучастие — в призыве к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами».

Обвиняется:

Александров Александр, 1997 года рождения, гражданин КР, ранее не судим.

Существо обвинения:

обоняется в том что, он имея все условия для ведения нормального образа жизни, встал на путь совершения тяжкого преступления против общественного порядка при следующих обстоятельствах,

А.Александров с 2020 года вплоть по настоящее время работая на последней должности видео-редактора видео отдела Общественного фонда «Kloop Media — Клооп Медиа», а также получая финансирование от Общественного фонда «Коомар Медиа», занимаясь проверкой смонтированного видеоматериала, проверкой и корректировкой сценария (текста), контроль видео-публикаций поступающих от видео-оператора-монтажера Ж. Дуулатова, получали предварительное одобрение руководством фонда на публикацию материала на просторах масс-медиа площадки «YouTube», в том числе совместные видео-расследования с Болотом Темировым, имеющих деструктивный и подрывной характер.

Анализ и мониторинг социальных сетей кыргызского сегмента распространяет недостоверную информацию и манипулирует общественным мнением с целью эскалации общественно-политической ситуации в стране и увеличения протестного потенциала граждан, в частности опубликованные совместные расследования «Клооп Медиа-Темировлайв», несут недостоверные сведения и необоснованную критику в адрес Руководства страны, преследую цель подстрекательства деструктивных сил к организации массовых беспорядков и к публичным призывам насильственного захвата власти.

При таких обстоятельствах, Ж. Дуулатов и А. Александров получали от выше стоящего руководства ОФ Коомар-Медиа (Kloop Media — Клооп Медиа) организаторов деструктивного видео-контента, находящегося за пределами Кыргызской Республики редактора Анны учредителей Тухватшина Рината, Галины Гапаровой и главного редактора Анны Капушенко материалы для монтажа и публикации, полученные в свою очередь от Темирова Болота, и в последующем на просторах масс-медиа публиковались совместные расследования, в частности «Богатые едят мясо, бедные — доширак», «Жапаров вывозит золото в Кипр», «Расточительство и репрессии: Как власти закрывают нам рты», «Лож и показуха Жапаровых: долги, коррупция», «Золото Кыргызстана пропало, кто забрал миллионы».

Согласно заключения судебно-лингвистической экспертизы за №005705 эксперта (на выше перечисленные совместные расследования) СЭЗ при МЮ КР следует, что в представленных на исследование видеоматериалах имеется содержание негативной информации о представителях правящей власти, Президенте КР С.Н. Жапарове, т.е. имеются лингвистические признаки призыва к массовым протестам, признаки призыва к массовым беспорядкам, признаки призыва к смене.

Решением Октябрьского районного суда г. Бишкек от 9.02.2024 года за №ГД-4649/23.Б2, в виду публикуемых на сайтах и социальных сетях материалов направленных на резкую критику проводимой политики действующей власти, публикации материалов носящих сугубо негативный характер, направленный на дискредитацию государственной и муниципальной власти, а также иной деятельности выходящей за рамки устава — принудительно ликвидирована деятельность фонда.

За свои дополнительно предоставленные услуги Ж. Дуулатов и А. Александров, получали от бухгалтеров О.Н. и Е.К. дополнительные выплаты, оформленные договорами на предоставление услуг (подготовка видео-контента) за №*** и 12 актами выполненных работ.

Таким образом, А. Александров совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 40-278 ч.3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, квалифицирующим признаком которого является «соучастие — в призыве к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами».

Обвиняется:

Н.О.В., 1967 года рождения, гражданка КР, ранее не судима.

Существо обвинения:

обвиняется в том, что она имея все условия для ведения нормального образа жизни, а также будучи работая главным бухгалтером ОФ «Коомар Медиа» по указанию руководства фонда, совместно с бухгалтером Е.К. готовила документацию и переводила денежные средства Ж.Дуулатову и А.Александрову за публикуемые ими совместные расследования с Б.Темировым, тем самым встала на путь совершения тяжкого преступления против общественного порядка при следующих обстоятельствах,

Так, Ж.Дуулатов с ноября 2022 года вплоть до апреля месяц сего года работая на должности бухгалтера Общественного фонда «Kloop Media — Клооп Медиа», а также получая финансирование от Общественного фонда «Коомар Медиа», в частности занимался монтажом, склеиванием материала и создания субтитров, затем после внесения последних штрихов по монтажу и корректировки текста видео-редактором А.Александровым, получали предварительное одобрение руководством фонда на публикацию материала на просторах масс-медиа площадки «YouTube», в том числе совместные видео-расследования с Болотом Темировым, имеющих деструктивный и подрывной характер.

Анализ и мониторинг социальных сетей кыргызского сегмента распространяет недостоверную информацию и манипулирует общественным мнением с целью эскалации общественно-политической ситуации в стране и увеличения протестного потенциала граждан, в частности опубликованные совместные расследования «Клооп Медиа-Темировлайв», несут недостоверные сведения и необоснованную критику в адрес Руководства страны, преследую цель подстрекательства деструктивных сил к организации массовых беспорядков и к публичным призывам насильственного захвата власти.

При таких обстоятельствах, Ж.Дуулатов и А.Александров получали от выше стоящего руководства ОФ Коомар-Медиа (Kloop Media — Клооп Медиа) организаторов деструктивного видео-контента, находящегося за пределами Кыргызской Республики учредителей Тухватшина Рината, Галины Гапаровой и главного редактора Анны Капушенко материалы для монтажа и публикации, полученные в свою очередь от Темирова Болота, и в последующем на просторах масс-медиа публиковались совместные расследования, в частности «Богатые едят мясо, бедные — доширак», «Жапаров вывозит золото в Кипр», «Расточительство и репрессии: Как власти закрывают нам рты», «Лож и показуха Жапаровых: долги, коррупция», «Золото Кыргызстана пропало, кто забрал миллионы».

Согласно заключения судебно-лингвистической экспертизы за №005705 эксперта (на выше перечисленные совместные расследования) СЭЗ при МЮ КР следует, что в представленных на исследование видеоматериалах имеется содержание негативной информации о представителях правящей власти, Президенте КР С.Н. Жапарове, т.е. имеются лингвистические признаки призыва к массовым протестам, признаки призыва к массовым беспорядкам, признаки призыва к смене.

Решением Октябрьского районного суда г. Бишкек от 9.02.2024 года за №ГД-4649/23.Б2, в виду публикуемых на сайтах и социальных сетях материалов направленных на резкую критику проводимой политики действующей власти, публикации материалов носящих сугубо негативный характер, направленный на дискредитацию государственной и муниципальной власти, а также иной деятельности выходящей за рамки устава — принудительно ликвидирована деятельность фонда.

За свои дополнительно предоставленные услуги Ж. Дуулатов и А. Александров, получали от бухгалтеров О.Н. и Е.К. дополнительные выплаты, оформленные договорами на предоставление услуг (подготовка видео-контента) за №*** и 12 актами выполненных работ.

Таким образом, О.Н. совершила преступление, предусмотренное ст.ст. 40-278 ч.3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, квалифицирующим признаком которого является «соучастие — в призыве к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами».

Обвиняется:

К.Е.В., 1956 года рождения, гражданка КР, ранее не судима.

Существо обвинения:

обвиняется в том, что она имея все условия для ведения нормального образа жизни, а также будучи работая бухгалтером ОФ «Коомар Медиа» по указанию руководства фонда, совместно с главным бухгалтером О.Н. готовила документацию и переводила денежные средства Ж.Дуулатову и А.Александрову за публикуемые ими совместные расследования с Б.Темировым, тем самым встала на путь совершения тяжкого преступления против общественного порядка при следующих обстоятельствах,

Так, Ж.Дуулатов с ноября 2022 года вплоть до апреля месяц сего года работая на должности бухгалтера Общественного фонда «Kloop Media — Клооп Медиа», а также получая финансирование от Общественного фонда «Коомар Медиа», в частности занимался монтажом, склеиванием материала и создания субтитров, затем после внесения последних штрихов по монтажу и корректировки текста редактором А.Александровым, получали предварительное одобрение руководством фонда на публикацию материала на просторах масс-медиа площадки «YouTube», в том числе совместные видео-расследования с Болотом Темировым, имеющих деструктивный и подрывной характер.

Анализ и мониторинг социальных сетей кыргызского сегмента распространяет недостоверную информацию и манипулирует общественным мнением с целью эскалации общественно-политической ситуации в стране и увеличения протестного потенциала граждан, в частности опубликованные совместные расследования «Клооп Медиа-Темировлайв», несут недостоверные сведения и необоснованную критику в адрес Руководства страны, преследую цель подстрекательства деструктивных сил к организации массовых беспорядков и к публичным призывам насильственного захвата власти.

При таких обстоятельствах, Ж.Дуулатов и А.Александров получали от вышестоящего руководства ОФ Коомар-Медиа (Kloop Media — Клооп Медиа) организаторов деструктивного видео-контента, находящегося за пределами Кыргызской Республики учредителей Тухватшина Рината, Галины Гапаровой и главного редактора Анны Капушенко материалы для монтажа и публикации, полученные в свою очередь от Темирова Болота, и в последующем на просторах масс-медиа публиковались совместные расследования, в частности «Богатые едят мясо, бедные — доширак», «Жапаров вывозит золото в Кипр», «Расточительство и репрессии: Как власти закрывают нам рты», «Лож и показуха Жапаровых: долги, коррупция», «Золото Кыргызстана пропало, кто забрал миллионы».

Согласно заключения судебно-лингвистической экспертизы за №005705 эксперта (на выше перечисленные совместные расследования) СЭЗ при МЮ КР следует, что в представленных на исследование видеоматериалах имеется содержание негативной информации о представителях правящей власти, Президенте КР С.Н. Жапарове, т.е. имеются лингвистические признаки призыва к массовым протестам, признаки призыва к массовым беспорядкам, признаки призыва к смене.

Решением Октябрьского районного суда г. Бишкек от 9.02.2024 года за №ГД-4649/23.Б2, в виду публикуемых на сайтах и социальных сетях материалов направленных на резкую критику проводимой политики действующей власти, публикации материалов носящих сугубо негативный характер, направленный на дискредитацию государственной и муниципальной власти, а также иной деятельности выходящей за рамки устава — принудительно ликвидирована деятельность фонда.

За свои дополнительно предоставленные услуги Ж. Дуулатов и А. Александров, получали от бухгалтеров О.Н. и Е.К. дополнительные выплаты, оформленные договорами на предоставление услуг (подготовка видео-контента) за №*** и 12 актами выполненных работ.

Таким образом, Е.К. совершила преступление, предусмотренное ст.ст. 40-278 ч.3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, квалифицирующим признаком которого является «соучастие — в призыве к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами».