Комитет по защите журналистов (CPJ) осудил обвинительный приговор, вынесенный в отношении четырёх бывших сотрудников «Клоопа». 17 сентября судья Первомайского райсуда Бишкека Чолпонай Уметалиева признала их виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам». К пяти годам лишения свободы приговорили операторов Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова, а двум бухгалтерам дали по три года пробации.



Координаторка программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид назвала решение суда «абсурдным».



«Абсолютно абсурдные пятилетние приговоры, вынесенные оператору Александру Александрову и Жоомарту Дуулатову, показывают, на какие меры готовы пойти власти Кыргызстана под руководством Садыра Жапарова, чтобы подавить СМИ, сообщающие о коррупции в высших эшелонах власти. Кыргызстан превратился из убежища для свободной прессы в страну, где журналистов регулярно заключают в тюрьму в отместку за их работу. Власти Кыргызстана должны освободить Александрова и Дуулатова, а также находящуюся в заключении директора Temirov Live Махабат Таджибек кызы», — заявила она.

Бывших операторов и бухгалтеров «Клоопа» признали виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам» за пять видео, к которым они не имели никакого отношения. Все пять материалов выпускал журналист-расследователь Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Сам Темиров ранее не раз сообщал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также он отмечал, что весь свой контент производит сам.

Эксперты не нашли в этих видео прямых призывов к беспорядкам, хотя эксперт-лингвист Таалайбек Абдыкожоев и увидел возможные признаки призыва в слогане в видео Болота Темирова «Свободу не дают, свободы добиваются». Тем не менее, эксперт не понимал, причем тут «Клооп», если он делал экспертизу по видео Болота Темирова.

Хотя следствие настаивало, что Болот Темиров передает некие материалы руководству «Клоопа», которые потом руководство передает операторам, доказать это не смогли — ведь указанные в деле материалы «Клооп» не публиковал. Также следствие пыталось убедить всех в том, что Болот Темиров финансирует «Клооп», но не смогло доказать свои доводы.

«У меня сложилось такое впечатление, что обвинение хотело запугать других журналистов Кыргызстана, чтобы они больше не связывались с Temirov Live и другими. Это как бы показательный урок. У меня такое впечатление сложилось, потому что в материалах дела нет ни одного доказательства вины Дуулатова и других подсудимых», — заявил на заседании один из адвокатов.

Следствие не смогло доказать ни один из доводов уголовного дела, а операторы признали, что их ранее вынудили признать вину в обмен на домашний арест.