Свердловский райсуд Бишкека 18 сентября вынес приговор в отношении правозащитницы Риты Карасартовой. Об этом сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

Суд признал её виновной по делу о «призывах к массовым беспорядкам» и назначил ей пробационный надзор на пять лет. Весь этот срок она будет находится под надзором правоохранительных органов. Также по словам дочери Карасартовой Касиет Мамырбай, правозащитнице назначили штраф в 50 тысяч сомов по делу о «Публичных призывах к насильственному захвату власти».

Прокурор запрашивал для правозащитницы 10 лет колонии.

Карасартову задержали в середине апреля и с тех пор она находится под стражей. Это дело рассматривалось в закрытом режиме из-за того, что его засекретили. В этом деле кроме Карасартовой проходят еще трое обвиняемых, но их имена неизвестны из-за секретности.

Изначально Карасартова связывала своё задержание с опубликованным ею в фейсбуке письмом активиста Тилекмата Куренова. Однако позже сообщила, что в её деле нет Куренова, а под стражей она за то, что «своими оппозиционными взглядами делает всё, чтобы власть в Кыргызстане постепенно пришла бы к смене».



«Само понимание, что власть должна сменяться приводит в ужас тех, кто стоит у власти», — написала Карасартова в своём письме из СИЗО 16 июля.

Ряд правозащитных организацией критиковали власти Кыргызстана за арест правозащитницы и призывали власти снять с Карасартовой обвинения и освободить её.

Рита Карасартова также была одной из фигуранток Кемпир-Абадского дела, где более 20 человек обвинялись в «подготовке к организации массовых беспорядков». Все обвиняемые по этому делу были оправданы судом.