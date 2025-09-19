Бельгийская неправительственная правозащитная организация Международное партнерство за права человека (IPHR) выступила с заявлением об обвинительном приговоре по делу «Клоопа». Ранее судья Первомайского райсуда Бишкека Чолпонай Уметалиева признала четверых бывших сотрудников издания виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам». Судья приговорила двух операторов Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова к пяти годам лишения свободы, а двум бухгалтерам дали по три года пробации.

В IPHR заявили, что процесс носил «несправедливый характер» и стал новым этапом «кампании властей по репрессиям» против «Клоопа».

«Обстоятельства [дела] демонстрируют полную необоснованность обвинений, выдвинутых против бывших сотрудников “Клоопа”, и указывают на серьезную судебную ошибку, а данное дело создает опасный прецедент, который угрожает всем независимым голосам в Кыргызстане», — считают в организации.

В IPHR призвали власти Кыргызстана:

снять все обвинения с бывших сотрудников «Клоопа» и немедленно освободить осужденных операторов, а также других журналистов, осужденных по необоснованным обвинениям;

прекратить давление на «Клооп» и другие независимые СМИ, обеспечив им возможность работать свободно и безопасно;

привести новый закон о СМИ в соответствие с международными обязательствами Кыргызстана в области прав человека.

Бывших операторов и бухгалтеров «Клоопа» признали виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам» за пять видео, к которым они не имели никакого отношения. Все пять материалов выпускал журналист-расследователь Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Сам Темиров ранее не раз сообщал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также он отмечал, что весь свой контент производит сам.

Эксперты не нашли в этих видео прямых призывов к беспорядкам, хотя эксперт-лингвист Таалайбек Абдыкожоев и увидел возможные признаки призыва в слогане в видео Болота Темирова «Свободу не дают, свободы добиваются». Тем не менее, эксперт не понимал, причем тут «Клооп», если он делал экспертизу по видео Болота Темирова.

Хотя следствие настаивало, что Болот Темиров передает некие материалы руководству «Клоопа», которые потом руководство передает операторам, доказать это не смогли — ведь указанные в деле материалы «Клооп» не публиковал. Также следствие пыталось убедить всех в том, что Болот Темиров финансирует «Клооп», но не смогло доказать свои доводы.

Следствие не смогло доказать ни один из доводов уголовного дела, а операторы признали, что их ранее вынудили признать вину в обмен на домашний арест.