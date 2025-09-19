Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) обратилась к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с призывом освободить осужденных бывших сотрудников «Клоопа». Ранее судья Первомайского райсуда Бишкека Чолпонай Уметалиева признала двух экс-операторов издания виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам» и приговорила каждого к пяти годам лишения свободы. Также по этому делу признали виновными двух бывших бухгалтеров «Клоопа» и дали им по три года пробации.



В RSF заявили, что «процедурные нарушения в деле, необоснованные конфискации, насильственные признания, клевета и очернение — это позорные методы, используемые властями Кыргызстана, чтобы заставить журналистов “Клоопа” замолчать».



«RSF решительно осуждает эту попытку запугать независимых журналистов и призывает президента Садыра Жапарова немедленно освободить Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова», — говорится в заявлении организации.

Бывших операторов и бухгалтеров «Клоопа» признали виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам» за пять видео, к которым они не имели никакого отношения. Все пять материалов выпускал журналист-расследователь Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Сам Темиров ранее не раз сообщал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также он отмечал, что весь свой контент производит сам.

Эксперты не нашли в этих видео прямых призывов к беспорядкам, хотя эксперт-лингвист Таалайбек Абдыкожоев и увидел возможные признаки призыва в слогане в видео Болота Темирова «Свободу не дают, свободы добиваются». Тем не менее, эксперт не понимал, причем тут «Клооп», если он делал экспертизу по видео Болота Темирова.

Хотя следствие настаивало, что Болот Темиров передает некие материалы руководству «Клоопа», которые потом руководство передает операторам, доказать это не смогли — ведь указанные в деле материалы «Клооп» не публиковал. Также следствие пыталось убедить всех в том, что Болот Темиров финансирует «Клооп», но не смогло доказать свои доводы.

Следствие не смогло доказать ни один из доводов уголовного дела, а операторы признали, что их ранее вынудили признать вину в обмен на домашний арест.