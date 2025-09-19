Международная правозащитная организация Amnesty International осудила обвинительный приговор по делу «Клоопа». Ранее судья Первомайского райсуда Бишкека Чолпонай Уметалиева признала четверых бывших сотрудников издания виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам». Судья приговорила двух операторов Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова к пяти годам лишения свободы, а двум бухгалтерам дали по три года пробации.

Замдиректора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев назвал приговор в отношении Александрова и Дуулатова «вопиющим примером того, как уголовное право используется для давления на независимую журналистику».

«Суд проигнорировал показания самих обвиняемых, заявивших, что признания были получены под давлением и без адвокатов, а также выводы экспертов, подтвердивших отсутствие доказательств их причастности к публикациям. Дело “Клоопа” – часть тревожного тренда: в Кыргызстане пространство для свободы слова стремительно сужается, а давление на независимую журналистику стало самым сильным за последние 15 лет», — отметил Кривошеев.

В Amnesty International потребовали от властей Кыргызстана «немедленного и безоговорочного освобождения Александрова и Дуулатова, а также безотлагательного прекращения кампании по преследованию независимых СМИ в Кыргызстане».

Бывших операторов и бухгалтеров «Клоопа» признали виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам» за пять видео, к которым они не имели никакого отношения. Все пять материалов выпускал журналист-расследователь Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Сам Темиров ранее не раз сообщал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также он отмечал, что весь свой контент производит сам.

Эксперты не нашли в этих видео прямых призывов к беспорядкам, хотя эксперт-лингвист Таалайбек Абдыкожоев и увидел возможные признаки призыва в слогане в видео Болота Темирова «Свободу не дают, свободы добиваются». Тем не менее, эксперт не понимал, причем тут «Клооп», если он делал экспертизу по видео Болота Темирова.

Хотя следствие настаивало, что Болот Темиров передает некие материалы руководству «Клоопа», которые потом руководство передает операторам, доказать это не смогли — ведь указанные в деле материалы «Клооп» не публиковал. Также следствие пыталось убедить всех в том, что Болот Темиров финансирует «Клооп», но не смогло доказать свои доводы.

Следствие не смогло доказать ни один из доводов уголовного дела, а операторы признали, что их ранее вынудили признать вину в обмен на домашний арест.