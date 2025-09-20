Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила обвинительный приговор по делу «Клоопа». Ранее судья Первомайского райсуда Бишкека Чолпонай Уметалиева признала четверых бывших сотрудников издания виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам». Судья приговорила двух операторов Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова к пяти годам лишения свободы, а двум бухгалтерам дали по три года пробации.

В заявлении организации отмечается, что обвинение строилось на предположениях.

«Дела Дуулатова и Александрова с самого начала были лишены доказательной базы, а вынесенные приговоры выглядят необоснованными. Их приговоры представляются безосновательными и должны быть отменены. Они демонстрируют стремление власти подорвать свободу СМИ и подавить любое инакомыслие», — заявила исследователь HRW по Центральной Азии Сыйнат Султаналиева.

В организации считают, что дело «Клоопа» вписывается в более широкую картину давления на независимые медиа в Кыргызстане.

«Приговоры бывшим сотрудникам “Клооп” стали мрачной вехой для свободы прессы в Кыргызстане. Правительство Садыра Жапарова превратило страну, некогда считавшуюся убежищем для независимых СМИ в регионе, в место, где журналисты рискуют получить годы тюрьмы лишь за выполнение своей работы», — подчеркнула Султаналиева.

Ранее обвинительный приговор по делу «Клоопа» осудили Amnesty International, Комитет по защите журналистов (CPJ), «Репортеры без границ» и Международное партнерство за права человека (IPHR).

Бывших операторов и бухгалтеров «Клоопа» признали виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам» за пять видео, к которым они не имели никакого отношения. Все пять материалов выпускал журналист-расследователь Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Сам Темиров ранее не раз сообщал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также он отмечал, что весь свой контент производит сам.

Эксперты не нашли в этих видео прямых призывов к беспорядкам, хотя эксперт-лингвист Таалайбек Абдыкожоев и увидел возможные признаки призыва в слогане в видео Болота Темирова «Свободу не дают, свободы добиваются». Тем не менее, эксперт не понимал, причем тут «Клооп», если он делал экспертизу по видео Болота Темирова.

Хотя следствие настаивало, что Болот Темиров передает некие материалы руководству «Клоопа», которые потом руководство передает операторам, доказать это не смогли — ведь указанные в деле материалы «Клооп» не публиковал. Также следствие пыталось убедить всех в том, что Болот Темиров финансирует «Клооп», но не смогло доказать свои доводы.

Следствие не смогло доказать ни один из доводов уголовного дела, а операторы признали, что их ранее вынудили признать вину в обмен на домашний арест.