Платформа действий медиа Кыргызстана, объединяющая десятки представителей СМИ и активистов, призвала суды пересмотреть решения по делу «Клоопа» и правозащитницы Риты Карасартовой.

Ранее Первомайский райсуд Бишкека признал четверых бывших сотрудников «Клоопа» виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам». Двух экс-операторов Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова приговорили к пяти годам лишения свободы, а двум бухгалтерам дали по три года пробации. Карасартову же Свердловский райсуд столицы признал виновной по делам о «призывах к массовым беспорядкам» и о «публичных призывах к насильственному захвату власти». По первой статье её приговорили к пяти годам пробации, а по второй — к штрафу в 50 тысяч сомов.

Журналистское сообщество считает, что «решения обоих судов являются вопиюще несправедливыми, поскольку следствие так и не предоставило убедительных доказательств вины осужденных».

«Журналисты Жоомарт Дуулатов и Александр Александров неоднократно заявляли о том, что их признательные показания были сделаны под давлением со стороны следственных органов. Правозащитница Рита Карасартова исполняла свой человеческий и профессиональный долг, защищая права граждан Кыргызстана. Несмотря на это, суды проигнорировали все доводы защиты и вынесли решения, заставляющие сомневаться в их правосудности», — говорится в заявлении Платформы.

Там отметили, что в Кыргызстане «профессиональная деятельность журналистов и правозащитников становится преследуемой», а приговоры районных судов являются «яркими примерами “наказаний без преступления”», что противоречит Конституции, международным обязательствам Кыргызстана и наносит удар по демократии в стране.

В связи с этим в Платформе обратились к Генпрокуратуре с призывом провести тщательное расследование обстоятельств получения «признательных показаний» от бывших сотрудников «Клоопа».

«Уважение к правам граждан, принципам справедливости и ценности человеческой свободы — не абстрактные идеалы, а основа нашего будущего. Если такие решения станут нормой, общество потеряет доверие к правосудию, а государство — лицо на международной арене», — заключили в Платформе.

Ранее обвинительный приговор по делу «Клоопа» осудили Human Rights Watch, Amnesty International, Комитет по защите журналистов (CPJ), «Репортеры без границ» и Международное партнерство за права человека (IPHR). Они призвали освободить осужденных.

Приговор за чужие видео

Бывших операторов и бухгалтеров «Клоопа» признали виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам» за пять видео, к которым они не имели никакого отношения. Все пять материалов выпускал журналист-расследователь Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Сам Темиров ранее не раз сообщал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также он отмечал, что весь свой контент производит сам.

Эксперты не нашли в этих видео прямых призывов к беспорядкам, хотя эксперт-лингвист Таалайбек Абдыкожоев и увидел возможные признаки призыва в слогане в видео Болота Темирова «Свободу не дают, свободы добиваются». Тем не менее, эксперт не понимал, причем тут «Клооп», если он делал экспертизу по видео Болота Темирова.

Хотя следствие настаивало, что Болот Темиров передает некие материалы руководству «Клоопа», которые потом руководство передает операторам, доказать это не смогли — ведь указанные в деле материалы «Клооп» не публиковал. Также следствие пыталось убедить всех в том, что Болот Темиров финансирует «Клооп», но не смогло доказать свои доводы.

Следствие не смогло доказать ни один из доводов уголовного дела, а операторы признали, что их ранее вынудили признать вину в обмен на домашний арест.