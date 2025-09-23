Международный институт прессы (IPI) 22 сентября выступил с заявлением, в котором осудил обвинительный приговор по делу «Клоопа». Ранее Первомайский райсуд Бишкека признал четверых бывших сотрудников издания виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам». Суд приговорил двух операторов Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова к пяти годам лишения свободы, а два бухгалтера получили по три года пробации.

Комментируя решение суда, руководитель правозащитной деятельности IPI в Восточной Европе Кароль Лучка допустил, что такой приговор «по совершенно голословным обвинениям» был вынесен под влиянием политического руководства страны. По его мнению, «вынеся приговор Александрову и Дуулатову, власти Кыргызстана сделали очередной шаг к полному беззаконию в своих жестоких репрессиях против независимых СМИ страны».

«Как и в предыдущих случаях, сотрудники СМИ были осуждены за деятельность, лежащую в основе независимой журналистики: подготовку критических материалов, разоблачающих коррупцию в высших эшелонах власти. Однако в данном случае судьи пошли ещё дальше и вынесли обвинительные приговоры, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, какой-либо связи осуждённых с материалами, в производстве которых они были признаны виновными. Это решение создаёт опасный прецедент, возвращая Кыргызстан к худшим традициям фиктивных судов», — заявил он.

Ранее обвинительный приговор по делу «Клоопа» осудили Human Rights Watch, Amnesty International, Комитет по защите журналистов (CPJ), «Репортеры без границ» и Международное партнерство за права человека (IPHR). Они призвали освободить осужденных. Также Платформа действий медиа Кыргызстана, объединяющая десятки представителей СМИ и активистов республики, призвала суд пересмотреть решения по делу «Клоопа».

Приговор за чужие видео

Бывших операторов и бухгалтеров «Клоопа» признали виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам» за пять видео, к которым они не имели никакого отношения. Все пять материалов выпускал журналист-расследователь Болот Темиров на YouTube-канале Temirov Live. Сам Темиров ранее не раз сообщал, что не знаком и не связан с бывшими операторами «Клоопа» и бухгалтерами. Также он отмечал, что весь свой контент производит сам.

Эксперты не нашли в этих видео прямых призывов к беспорядкам, хотя эксперт-лингвист Таалайбек Абдыкожоев и увидел возможные признаки призыва в слогане в видео Болота Темирова «Свободу не дают, свободы добиваются». Тем не менее, эксперт не понимал, причем тут «Клооп», если он делал экспертизу по видео Болота Темирова.

Хотя следствие настаивало, что Болот Темиров передает некие материалы руководству «Клоопа», которые потом руководство передает операторам, доказать это не смогли — ведь указанные в деле материалы «Клооп» не публиковал. Также следствие пыталось убедить всех в том, что Болот Темиров финансирует «Клооп», но не смогло доказать свои доводы.

Следствие не смогло доказать ни один из доводов уголовного дела, а операторы признали, что их ранее вынудили признать вину в обмен на домашний арест.