Это текстовая расшифровка и аудио запись показаний эксперта-лингвиста Айдина Омурзакова — 9 сентября он давал показания в суде по делу бывших сотрудников «Клоопа». Он просмотрел девять неназванных файлов, и это были ролики Болота Темирова, эксперт не нашел в них призывов к беспорядкам. Хотя нашел упоминание Клоопа в каком-то из видео.

Судья: Эксперт, фамилия, имя, отчество.

Эксперт: Омурзаков Айдин Темирбекович, 22 июля 1983 год. Место рождения: Кыргызстан, Бишкек

С: В настоящее время работаете?

Э: Нет, в настоящее время не работаю.

С: [неразборчиво] уволились?

Э: Да, я уволен, ага.

С: До этого где работали?

Э: До этого я работал научным сотрудником Института Государства и Права при Академии Наук в отделе политических экспертиз.

С: Проживаете по адресу?

Э: В настоящее время проживаю по адресу ***

[…]

Допрос:

Адвокат: Уважаемый эксперт, скажите, пожалуйста, какие вопросы вы решали? Какие вопросы были поставлены?

Эксперт: Поставлены были вопросы, да. Так, экспертиза была проведена мной в ноябре 2024 года. Следователь ГКНБ, майор юстиции Барыктабасов Алер, которому была назначена подготовка научно-политологической экспертизы, он передал в наш институт материалы, с которыми я ознакомился и на основании этих материалов я сделал свою экспертизу.

Экспертиза предполагает околонаучное и вообще политологическое заключение, не имеет отношение к правовой и административной оценке. Вот так.

А: В выводах Вы как ответили? Призывы к массовым беспорядкам имеются вообще?

Э: Сейчас, подождите. По поставленным мне вопросам, то есть на экспертизу. Здесь ряд вопросов, можно я сейчас их озвучу? Несколько вопросов.

Первый вопрос: Имеются ли в представленных на исследование видеоматериалах какие-либо признаки дискриминации и подрыва авторитета действующей государственной власти Кыргызской Республики?

Ответ: Да, имеются признаки.

Второй вопрос: Имеются ли в исследованных материалах какие-либо признаки оскорбления, унижения достоинства государственной власти Кыргызской Республики?

Ответ: Да, имеются признаки.

Потом еще один вопрос: Имеются ли в предоставленных на исследование видеоматериалах какие-либо признаки, направленные на призывы к активному неподчинению законных требований представителей власти, к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами?

Ну вот здесь, этот, да, к этому вопросу сейчас… Третий вопрос… […] Да-да подождите, у меня что-то ответ соскочил, там просто у меня этот ответ в комментариях тоже.

Вообще, когда я отвечал на этот вопрос, на поставленный вопрос, я просматривал файлы, их было около девяти, и там при выборе актуального эфира, который имеет рыночный экономический характер, я ответил, что конкретно оглашаемых призывов типа слов «Давайте, идите за мной» — такого нету, да.

конкретно оглашаемых призывов типа слов «Давайте, идите за мной» — такого нету, да

А: Призывов к массовым беспорядкам да?

Э: Ага, так, сейчас, подождите. Да-да-да, ага, такого нет, я просматривал. Как еще было это. Потом еще следующий вопрос: В представленных видеоматериалах есть ли признаки унизительных характеристик, отрицательной эмоциональной оценки или негативной установки в отношении какой-либо расы, этнической, национальной или [неразборчиво] региональной группы?

Ответ такой: При выборе эфиров, то есть просматриваемых эфиров, которые были на то время актуальны, они носили рыночный экономический характер и я дал ответ, что признаков конкретной связи на этническую, национальную, религиозную или региональную группу нет.

Потом, следующий вопрос, последний: В представленных видеоматериалах есть ли какие-либо лингвистические признаки призывов к насильственному захвату или удержанию равно к насильственному свержению конституционного строя?

Это в порядке лингвистического, так сказать, соображения. Я как бы к этому особо так профессионального отношения не имею. У меня была чисто научно-политологическое мировоззрение на то время и я дал ответ, что при выборе социальных или политических, рыночно-экономических взглядов, я дал ответ, что конкретных признаков оглашаемых призывов типа ну, примерно слова «Идите за мной, измените конституционный строй» — такого нет.

конкретных признаков оглашаемых призывов типа ну, примерно слова «Идите за мной, измените конституционный строй» — такого нет.

Просто я когда просматривал, там было около девяти эфиров и там при начале уже, при просмотре эфиров там ведущий Темиров Болот, он представил, что вот произошел выстрел, потом на следующий день убийство Кольбаева, потом все начиналось это сводиться к одному человеку, к нашему президенту. Потом, все обстоятельные действия, связанные с членами власти и какими-то другими приближенными, получается так, что все действия, к определенным действиям нужно было другие характеристики дать. Я в целом как бы по процессам прошелся и дал свое заключение.

А: Понятно, нас интересует третий вопрос и шестой. Имеются ли в представленных материалах исследования видеоматериалах какие-либо признаки, направленные на призыв к активному неподчинению к законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам равно к призывам к насилию над гражданами? Вы сказали: «Нет, не имеется». Суду расскажите, почему Вы пришли к такому выводу.

Э: Вы понимаете, вот, там я, насколько помню, первые пять файлов Темиров Болот как ведущий представляется и говорит «Мы ведем с этого момента журналистское расследование под рубрикой», не помню как называется. Потом, после первого файла он говорит, что «Теперь мы публикуем материалы, которые до этого были актуальны и представляем телезрителям на суд и на рассмотрение раннее актуальный, которые до этого мы не довели свое журналистское расследование» типа такого. И потом уже все, не журналистское расследование, а все по-другому там происходит. То есть он, как бы у него рубрика меняется, да.

А потом, вот, именно чтобы он говорил «Давайте, там, люди, давайте людей или там зрителей» нет такого, чтобы он склонял к массовым действиям. Вот мы сегодня или там завтра собираемся или намечаем, есть уже какие-то мотивы — такого не было, я вот знаю, что он только критиковал, осуждал и проводил там журналистские расследования свои.

именно чтобы он говорил «Давайте, там, люди, давайте людей или там зрителей» нет такого, чтобы он склонял к массовым действиям

А: А вот имеются ли в представленных на исследование видеоматериалах какие-либо признаки призывов к насильственному захвату или к насильственному удержанию власти, а также изменению конституционного строя?

Э: Ну он в то время просто, конкретно его действия в эти, ну, в журналистских расследованиях или особых там взглядах, он не удерживал власть, он же над властью не стоял. Он говорил просто, со стороны как бы говорил, он и в то же время такое, как сказать, конкретных политических мотивов тоже не было, чтобы люди шли за ним. Не социально идейный, так просто самостоятельно, или как сказать, создал свою группу и начал проводить какие-то журналистские расследования.

То, что он этот, обвиняет как бы, или просто тоже расследования, я думаю тоже как-то не корректно, потому что. Ну, с этой точки зрения у него не было никаких там идейных или политических мотивов, чтобы он склонял людей к действию.

А: А все эти материалы, кто автор? Кто сделал вам знаком?

Э: Какие материалы? Которые он сам снимал?

А: Которые Вы изучали. Кто автор вообще?

Э: В смысле автор? Которые мне предоставил на изучение?

А: Да.

Э: Не, это со стороны ГКНБ было, следователи.

А: Нет, кто готовил все эти материалы?

Э: Я не знаю кто изготовил. Мне просто передали, я просматривал файлы.

А: А кто там выступал вообще в видеоматериалах?

Э: Которые я просматривал, да?

А: Да.

Э: Там голос Болота Темирова, на сколько я знаю, и потом этот… Это вообще в ноябре месяце было. Сколько там еще до меня. Я вообще за четыре месяца сделал где-то 17 или 18 экспертиз. Я подобное не помню. Чтобы кто-то что-то говорил. Как автор…

А: Все шесть материалов «Темиров Лайв»?

Э: Ну да, вот все которые у меня были, да. Потом дальше я… То, что мне предоставили. Их вообще много было, около 30 или 40. То, что мне это не так, около девяти эфиров.

А: А названия помните?

Э: Сейчас, давайте я вам прочитаю. Представлены мне материалы, трансляции, выкладываемые на Ютуб, было около девяти эфиров. Под ведущим блогером Темировым Болотом Маматкасымовичем. Так, рассмотрены файлы с точки зрения политологического исследования, по каждому эфиру было сделано заключение на основе предмета, изложенного в толковании, связанного с понятием признаки и призывы к общественно-политического характера. Потом именно…

Так, ага, потом вот относительно трансляции, выкладываемой в Ютубе, было определено, что это журналистское расследование, которое рассматривалось…

А: У меня последний вопрос: Они выступали вообще?

Э: Я не помню, честно говоря, кто выступал.

А: Вот эти двое выступали? [показывает на подсудимых операторов]

Э: Я в первый раз вижу их, честно я не помню. Честно не помню.

А: Нет больше вопросов.

Э: У меня вот то, что было…

Адвокат Кайсын Исаев: Вот в таком вопросе Вы отвечаете «Нет призывов к насильственному свержению, призывам и так далее». У меня такой уточняющий вопрос: Значит в своих выступлениях выступающий просто комментировал политическую обстановку, которая происходит на тот момент?

Э: Я бы даже не сказал, что он комментировал политическую обстановку, он в основном сводил какие-то определенные действия, то есть он старался все действия, закрепить какие-то процессы. То есть за процессом совершаемых действиями президента или там окружения. То есть, если в стране что-то происходит негативное или там, ну скажем, более так… То есть он старался свести это в сторону

А: Правящей элиты.

Э: Да, вот так можно сказать.

А: Вы сказали: «Я проверил, посмотрел все видео, предоставленные следствием, проанализировал их». В этих видео, как мой коллега заметил, показал Вам визуально, эти люди, подзащитные наши, подсудимые, участвовали или нет, вы сказали «Нет». Какой-либо роли наши подсудимые, вот все эти четыре человека, упоминание их фамилий либо упоминание о том, что они предоставили им эти документы, упоминание о том, что они помогают нам, эти люди, вот благодаря им, этим товарищам, там добьемся каких-то результатов… Есть упоминания о ком-либо, на кого-нибудь комментатор, будем так говорить, ссылается в своих видео? Своих помощников?

Э: Честно говоря, таких подробностей я не помню. Я вот помню то, что он и его команда или как он говорит. Команда, да. Мы проводим журналистское расследование. И потом около пяти эфиров в одном диске, это было связано с журналистскими расследованиями, потом он это, после пятого эфира, он уже как говорит «Мы меняем журналистское расследование на другое название и с этого мы называемся» как я уже не помню. Клуб? Ну, по-другому что-то, я помню это.

И потом чтобы, он представлял чтобы от имени себя или от имени своей компании там или телевидения каких-то лиц, я не помню чтобы и что они как бы оправдывают его действия или журналистские расследования, я тоже этого не помню, честно говоря. Я то что помню…

А: Значит упоминания об этих лицах: Александра Александрова, Дуулатов и так далее, нет упоминаний? Самого расследования, вы же говорите. Он говорит: «Я буду дальше расследовать». С кем он упоминал?

Э: Да-да-да, он может и говорил, но я не помню подробно. Я вот Болота Темирова тоже отчество не выговариваю.

А: У меня нет вопросов, уважаемый суд.

Другой адвокат: У меня тоже встречный вопрос: Скажите, пожалуйста, когда вы рассматривали, упоминание «Клооп Медиа» было? Что они помогали, участвовали или там заставка, значок?

Э: Вот, то, что… Подождите, сейчас я, у меня есть это…

А: Там «Клооп Медиа», вообще другой «Клооп», вообще упоминание «Клоопа» в любых вариациях?

Э: Вот я знаю, одну подробность здесь написал: «Расследование по Ютуб-каналу под названием “Темиров Лайв”» потом да, и вот сейчас, вот это и… Так, в оцениваемых, описываемых комментариях, деятельность совместного журналистского расследования «Темиров Лайв» и «Клооп Медиа». Да, есть такое упоминание. «Клооп Медиа», пожалуйста.

Были выбраны два эфира, которые в последующем выпуске были… перестают…

А: Вот, теперь вот здесь остановимся внимательно, Вы же сами ссылаетесь. Смотрите, остановитесь, Вы сами сейчас ссылаетесь: «Описывают в виде комментария деятельность совместного журналистского расследования». Вот теперь прокомментируйте «в виде комментария “Темиров Лайв” и “Клооп”». А вы это откуда взяли? Вот в этом видео взяли или из какой-то дополнительной литературы?

Э: В выводах, оцениваемых и описываемых в виде комментариев, то есть он же как бы рассказывает, рассказывает, значит добавляет комментарии, правильно?

А: А он сам добавляет? То есть Темиров?

Э: Ну да. Деятельность совместного журналистского расследования «Темиров Лайв» и «Клооп Медиа».

А: Вот, теперь раз Вы так сказали, можете конкретно назвать именно какое видео было и где это было указано?

Э: Сейчас у меня на руках ничего нет.

А: Потому что до Вас был допрошен эксперт, он сказал, что упоминания не было, у него была лингвистическая. То есть он уже речевой и все остальное, а у вас было политологическое, Вы как бы больше оценку давали в более обширном моменте, не давая анализа речевым моментам, лингвистическим. И вот теперь, если Вы на это ссылаетесь, Вы можете указать какое видео? Если не помните, то давайте мы Вас еще раз повторно вызовем, а Вы повторно видео посмотрите.

Э: Вам что, нужно чтобы в эфире говорилось…

А: Кто автор вообще вот этого видео? Кто? «Темиров Лайв» или другое издание? Потому что я, например, когда смотрел, упоминания «Клооп» вообще не слышал. Кто автор всех этих видео?

Э: Тот, кто снимал, тот его изготавливал, тот и автор. Если там Болот Темиров выступает от команды «Темиров Лайв», значит он автор.

Тот, кто снимал, тот его изготавливал, тот и автор. Если там Болот Темиров выступает от команды «Темиров Лайв», значит он автор.

А: «Клооп Медиа» выступает там?

Э: «Клооп Медиа» — он же, у него что? Это компания или рубрика — тоже не понятно.

А: В видео есть «Клооп Медиа», где «Темиров Лайв» выступает?

Э: Сейчас, минуточку.

А: Он же делает анализ по видео. Вот видите, в видео нигде про «Клооп Медиа» нет, а у него в заключении есть. Вот я и говорю: «В каком видео он это увидел, что он это засунул в экспертизу». Он же должен ссылаться, что вот в таком-то видео, на такой-то минуте был указан «Клооп Медиа».

Э: Честно говоря, я не помню.

Судья: В своем заключении, на третьей странице в первом эфире Вы описываете, да?

Э: Ага, хорошо, да. Сейчас, первый эфир…

С: Вы описываете просмотренные видеозаписи?

Э: Да, вот первый эфир, я просматривал диск…

С: Вот именно здесь Вы пишете: «Темиров Болот говорит на экране об известных подробностях убийства, приводит к тому, что за этим стоит он сам, то есть президент КР. Потом Темиров Болот на экране говорит: “С этого убийства и начинается наша история. В ходе совместного расследования с “Клооп Медиа”» — это там прям в записи да? Это из записи Вы?

Э: Наверное да, с записи, все было с записи, ага.

С: Затем показывается вставка совместного расследования «Темиров Лайв» и «Клооп Медиа». Это из записи было?

Э: То, что да, то, что в записи было

С: Вы из записи писали?

Э: Да, из записи писал.

С: У вас есть еще вопросы? Обвиняемые у кого есть вопросы?

А: Можно один вопрос: У вас сертификат соответствующей экспертизы есть?

Э: Сертификата у меня никакого нет, у меня просто есть диплом об образовании и все.

С: На основании чего Вы тогда провели экспертизу?

Э: На основании того, что я как бы научный сотрудник института и в практике принято, что поступают такие материалы и мы…

С: Спасибо, что пришли, можете идти.