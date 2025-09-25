Президент Кыргызстана Садыр Жапаров летает на бизнес-джете беглого молдавского олигарха Илана Шора — сообщает молдавское информагентство IPN. Два банка Кыргызстана ранее попали под ограничения по обвинению в обходе антироссийских санкций — в обоих случаях упоминался Шор.
По данным IPN, Шор приобрел самолет Gulfstream G450 за $17,9 млн через цепочку посредников.
Внутренние бумаги «группы Шор», оказавшиеся у редакции, показывают, что все оформили как аренду с выкупом в декабре 2024, а уже в марте следующего года самолет прибыл в Бишкек. Жапаров регулярно использует его для официальных визитов и частных поездок.
Помимо этого IPN нашел еще один самолет, купленный Шором через посредников — Gulfstream G650 за 21,8 млн долларов. В этот раз контрагентом выступил доверенный человек Шора — Виктор Гуцуляк.
Кто использует этот самолет — неизвестно, но по данным сервиса по отслеживанию перелетов Flightradar, самолет был в Бишкеке 4 сентября.
В администрации президента пока не комментировали эту информацию.
Подробности схемы издание описывает так: 19 декабря 2024 года никому не известный молдованин Радион Мунтяну подписывает многомиллионный контракт с турецким бизнесменом Зафером Халиди. Согласно договору, Мунтяну дает Халиди кредит на $17,9 млн долларов для покупки бизнес-джета Gulfstream G450.
Формально это займ. Но в документах четко прописано: самолет должен быть приобретен, обслуживаться и переведен на баланс компании, на которую укажет Мунтяну.
Уже в марте 2025 года Gulfstream появляется в Бишкеке, перелетев в Центральную Азию с логотипом Mangrove Jet Solutions. Домен этой компании зарегистрирован дубайской Aquila Sky Aviation Trading Brokerage, которую связывают с российской авиакомпанией North-West. Она известна тем, что обслуживает самолеты высокопоставленных клиентов.
Позже борт переходит под управление Zafer Air, фирмы Зафера Халиди. Но фактически самолет оказывается в пользовании президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Интересы Шора в Кыргызстане
Шор держит часть своих крипто-активов в Кыргызстане. Ранее под санкции попали несколько отечественных компаний и криптобиржа. Также за помощь России под санкции попали два кыргызстанских банка — «Керемет Банк» и «Капитал Банк». В обоих случаях упоминался Шор.
По данным Минфина США, Шор принимал участие в обсуждениях относительно «роли “Керемет Банка” в схеме уклонения от санкций». Великобритания в свою очередь заявляла, что Россия использовала «Капитал Банк» для оплаты военных товаров.
Садыр Жапаров не раз заявлял, что обвинения беспочвенные. Недавно он вновь сказал об этом в ООН. По его словам, санкции против кыргызских компаний и банков «основаны на ложной информации».
«Необоснованные санкции расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны и как давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики», — заявил президент.
Жапаров — не единственный президент Кыргызстана, которому Илан Шор помогает путешествовать. В 2015 году на самолете авиакомпании Шора летал в Москву на официальную встречу с Владимиром Путиным тогдашний лидер страны Алмазбек Атамбаев.