Президент Кыргызстана Садыр Жапаров летает на бизнес-джете беглого молдавского олигарха Илана Шора — сообщает молдавское информагентство IPN. Два банка Кыргызстана ранее попали под ограничения по обвинению в обходе антироссийских санкций — в обоих случаях упоминался Шор.

По данным IPN, Шор приобрел самолет Gulfstream G450 за $17,9 млн через цепочку посредников.

Внутренние бумаги «группы Шор», оказавшиеся у редакции, показывают, что все оформили как аренду с выкупом в декабре 2024, а уже в марте следующего года самолет прибыл в Бишкек. Жапаров регулярно использует его для официальных визитов и частных поездок.

Помимо этого IPN нашел еще один самолет, купленный Шором через посредников — Gulfstream G650 за 21,8 млн долларов. В этот раз контрагентом выступил доверенный человек Шора — Виктор Гуцуляк.

Кто использует этот самолет — неизвестно, но по данным сервиса по отслеживанию перелетов Flightradar, самолет был в Бишкеке 4 сентября.

В администрации президента пока не комментировали эту информацию.

Подробности схемы издание описывает так: 19 декабря 2024 года никому не известный молдованин Радион Мунтяну подписывает многомиллионный контракт с турецким бизнесменом Зафером Халиди. Согласно договору, Мунтяну дает Халиди кредит на $17,9 млн долларов для покупки бизнес-джета Gulfstream G450.