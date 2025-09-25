Депутаты VII созыва Жогорку Кенеша на заседании 25 сентября приняли постановление о самороспуске. За проголосовали 84 депутата из зарегистрированных 89. Против не проголосовал никто.

Один из 32 инициаторов самороспуска депутат Улан Примов назвал две причины такого решения:

новая система парламентских выборов;

короткий период между выборами депутатов Жогорку Кенеша и президента.

«Между двумя важными политическими событиями — президентскими и парламентскими выборами — короткий промежуток времени, поэтому в целях укрепления политической системы и стабильности в стране, инициативная группа предлагает парламенту добровольно сложить полномочия», — пояснил он.

В свою очередь, спикер Нурланбек Тургунбек уулу в своей речи отметил, что легитимность депутатов VII созыва будет действовать до момента формирования следующего созыва.

Теперь президент Садыр Жапаров в пятидневный срок со дня самороспуска должен назначить досрочные выборы. При досрочных выборах сроки избирательных действий, установленных законом о выборах президента и депутатов ЖК, сокращаются на треть. То есть, если указ президента выйдет 30 сентября, то уже 30 ноября должны пройти досрочные выборы.

Досрочные выборы состоятся по новой системе — 30 округов из которых мандаты получат по 3 депутата (2 мужчины и 1 женщина).