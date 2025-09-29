Семиэтажная гостиница «Ош Нуру», которую ГКНБ отнял у владельца, продана новым частным собственникам. Ими стали родственники бывшего следователя прокуратуры, которого обвиняли в преступлениях. Отель они купили на $5 млн дешевле оценочной стоимости.

10 сентября мэр Оша Женишбек Токторбаев сообщил, что Госимущество продало частным лицам знаковое для города здание — 7-этажную гостиницу «Ош Нуру».

Это бывшая советская гостиница «Интурист» в центре города. В 90-х ее переименовали, а в 2003 году приватизировали. Собственником стал местный бизнесмен и политик Нургазы Айдаров.

В августе 2024 года ГКНБ объявило Айдарова в розыск. Его обвиняли в финансировании ОПГ, в связях с вором в законе Камчы Кольбаевым и узбекским авторитетом Салимбаем Абдувалиевым (Салим бойвачча).

Экс-начальник милиции Жалил Атамбаев, экс-депутат Нургазы Айдаров, криминальный авторитет Салимбай Абдувалиев

В декабре 2024 года ГКНБ конфисковал гостиницу «Ош Нуру» в доход государства как незаконно приватизированную — в рамках уголовного дела об отмывании и легализации преступных доходов. Тогда ее оценили более чем в $18 млн.

Теперь, по словам Токторбаева, «Ош Нуру» продали новым частным собственникам примерно за $13 млн. Это на $5 млн меньше, чем ее оценили при национализации.

Найти аукцион о продаже «Ош Нуру» «Клоопу» не удалось. Его нет ни в открытых источниках, ни на электронной торговой площадке Госагентства по управлению имуществом.

Однако из учредительных документов известно, что 3 сентября 2025 года ОсОО «Ош-Нуру» прошла перерегистрацию и вероятно именно тогда новыми владельцами гостиницы «Ош Нуру» стали Кыдыралиев Тельман Нурманович, Ибраимова Асель Турдубековна и Кыдыралиева Гулзат Кенжебаевна.

Про Асель Ибраимову найти информацию нам не удалось. А вот Тельман Кыдыралиев и Гулзат Кыдыралиева возможно приходятся друг другу родственниками. У них есть еще одна совместная компания ОсОО Winterlux.

Тельман Кыдыралиев — брат и бизнес-партнер бывшего старшего следователя Генпрокуратуры по особо важным делам Манаса Кыдыралиева.

Манас Кыдыралиев стал широко известен в 2012 году, когда глава Главного управления безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана лично задержал его в Бишкеке пьяным на машине с подложными номерами. Но после звонка неизвестного влиятельного лица задержанного отпустили.

В 2010 году Кыдыралиев вел уголовные дела о банковских махинациях Максима Бакиева. СМИ писали, что ни одно из них не дошло до суда. А бывший владелец банка «Манас Банк» Валерий Белоконь, которого связывали с Максимом Бакиевым, обвинил Манаса Кыдыралиева в вымогательстве $650 тысяч. Взамен следователь якобы обещал не заводить на Белоконя уголовное дело об отмывании преступных доходов. Белоконь отказался, и в итоге на него завели уголовное дело.

В 2016 году родственники банкира Айбека Бекболотова жаловались на братьев Манаса Кыдыралиева — Тельмана, Таалайбека и Кенешалы Кыдыралиевых. По их словам, все трое были друзьями детства банкира Бекболотова. В 2011 году Бекболотов открыл вместе с ними микрокредитную компанию «Алтын капитал». Среди партнеров Бекболотова был и сам Манас Кыдыралиев. Чтобы выдавать микрозаймы через свой «Алтын капитал», братья Кыдыралиевы взяли в банке кредит в $800 тысяч. Но начали выдавать деньги своим знакомым, не оформляя это официально, чтобы не платить налоги.

Еще один займ на $700 тысяч, по словам родных Бекболотова, братья Кыдыралиевы взяли у нефтяной компании «БНК», которую связывали с Максимом Бакиевым. Это произошло, когда Генпрокуратура, где работал Манас Кыдыралиев, расследовала дела против семьи Бакиевых.

Взятые у «БНК» деньги Кыдыралиевы тоже давали в кредит своим знакомым. А когда пришло время возвращать кредиты, выяснилось, что связанные с Кыдыралиевыми заемщики не собираются это делать. В итоге долг по кредитам перед банком и компанией «БНК» возник у самих новоявленных бизнесменов.

Ответственность за этот долг братья Кыдыралиевы решили возложить на Бекболотова, обвинив его в присвоении денежных средств. Так Бекболотов, по словам его родственников, и оказался в СИЗО.

По словам родственников Бекболотова, во время расследования его дела Манас Кыдыралиев давил на следствие. После их обращения в СМИ прокурор Бишкека заявил о создании следственно-оперативной группы по расследованию уголовного дела Бекболотова, в котором замешан Манас Кыдыралиев. Результаты этого расследования неизвестны.

Зато известно, что один из фигурантов этого дела Тельман Кыдыралиев стал совладельцем отеля в центре Оша, отобранного ГКНБ у другого собственника. Государство продало ему «Ош нуру» дешевле оценочной стоимости.